Ejemplar mensaje contra Enzo Pérez por el Día de la Madre

Muchas veces se dice que lo que pasa en la cancha queda ahí, en la cancha. Los insultos entre los jugadores son parte de una calentura que una vez que termina el partido, generalmente no pasa a mayores. Pero Enzo Perez se cruzó el 11 de abril con el arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, en el triunfo por 3 a 0 del equipo de Gallardo por la Libertadores. El arquero peruano estaba tirado en el piso, el volante de River lo insultó de arriba a abajo con una típica frase porteña: “La concha de tu madre”.

Y desde Perú no dejaron pasar esta oportunidad para tirarle un palito al ex Godoy Cruz y Estudiantes, y de paso hacer una campaña publicitaria publicidad. En la misma, aparece la madre de Gallese demostrando que, sin importar lo que pase o lo que te digan, el amor de una madre es incondicional. Mirala y sacá tus conclusiones. Cabe recordar que el Día de la Madre se celebra en Perú (además de otros lugares del mundo como: Estados Unidos, Alemania, Italia y Ecuador, por ejemplo) cada segundo domingo de mayo.