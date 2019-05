Conforman la primera asociación de jueces de Falta

Durante una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural 13 de Febrero de la ciudad de General Güemes, se procedió a dar el primer paso para la conformación de la primera Asociación de Jueces de Falta. De esta primera reunión participaron ocho jueces de Falta de distintas localidades de la provincia de Salta.

Son varios los objetivos que se persiguen con la conformación de esta nueva entidad, de acuerdo a lo expresado por el Guillermo Caruso, juez de Falta de Salta. “Es un anhelo hecho realidad. El principal objetivo que se persigue es mostrarle a la provincia y el país la importancia de las autonomías municipales sobre los códigos de convivencia, no solo sobre las multas que se generan sobre el tránsito vehicular, sino también sobre las normas que rigen a los comercios y a todo lo que hace a nuestra vida cotidiana. Muchas veces se los deja de lado y son la base de nuestra educación y a los cuales todavía no se está brindando la importancia requerida”.

“Otro objetivo, además de la lucha por las autonomías municipales, es que los jueces de Falta municipales de la provincia puedan contar con un lugar de reunión y donde puedan mostrar su trabajo. Nunca se dio la creación de una entidad como ésta. La asociación simple ya quedó constituida y con ella podremos unificar los códigos de convivencia y la forma de impartir justicia. Tendrá sede en la ciudad de Salta, pero si una situación en particular lo amerita podemos trasladarnos hacia la localidad que nos requiera. Invitamos a las localidades que hoy no están presentes a que se sumen a la asociación y a esta lucha de competencia, para lograr la corporativización de todo el sistema de faltas municipales”, expresó Caruso.

La razón por la que esta primera reunión tuvo lugar en la ciudad de Güemes es porque se trata de una idea de Débora Ramírez, jueza de Faltas de Güemes. “La idea surgió por las distintas normativas que hay en cada jurisdicción. Decimos que es momento de una unificación de todas ellas. Formar parte de una asociación simple nos va a permitir apoyarnos en las problemáticas que sufrimos a diario y que son comunes a todos, compartir y debatir experiencias e ideas además de ponernos de acuerdo en las distintas normativas”.

“Si bien podemos decir que yo fui la ideóloga de este proyecto, no hubiera sido posible sin el acompañamiento de todos ellos. Muchos no pudieron venir por la distancia, pero contamos con la mayoría. También invitamos a sumarse a todos los que tengan que ver con la materia de Faltas, debido a que no todos los municipios cuentan con un juzgado específico” manifestó Ramírez.

Esta primera reunión por la creación de la Asociación de Jueces de Falta, contó con la presencia de los jueces Farid Obeid de Tartagal; Diego Enrique Peretti; Leila Gamboni de Rosario de Lerma; María Giménez Berruezo de Cerrillos; Nicolás Martinovics de Salta Capital; Carlos Guillermo Caruso de Salta Capital; Guillermo López Mirau de Salta Capital y Débora Ramírez de Gral. Güemes.

Tras la reunión se firmó un acta con un texto sencillo, donde luego de nombrar a todos los presentes se acordó la conformación de la primera Asociación de Jueces de Falta Municipales de la Provincia de Salta