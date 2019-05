La Corte confirmó que el juicio a Cristina Kirchner comenzará el próximo martes

El máximo tribunal informó que el pedido del expediente no altera el inicio del proceso, previsto para el martes próximo.

La Corte Suprema de Justicia aclaró hoy en un comunicado que el pedido del expediente por irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo "no suspende el juicio oral en trámite", cuyo inicio está previsto el martes próximo, y que no hubo ninguna decisión del máximo tribunal en ese sentido, en referencia a la causa que tramita en el TOF 2 y que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada.

"Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno", expresaron en un comunicado.

Y dicen que tomaron la decisión de pedir el expediente y analizarlo para evitar que tras finalizar el juicio oral quede nulo: "Se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad".

Luego de varias versiones cruzadas que circularon durante el transcurso de la mañana, la Corte aclaró los alcances que la medida solicitada ayer.

El comunicado completo:

Ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclara:

1. Que existen ante el Tribunal, además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite,

2. Que el paso jurídicamente adecuado fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019,

3. Que de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes,

4. Que, en función de ello este Tribunal solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral,

5. Que tal medida es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades (“Romero Feris, Raul”, “Martel”, “Tejerina Romina”, entre otros).

6. Esa decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial,

7. Que dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno.

8. Que la actividad desplegada obedece a que la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme con lo que disponen la Constitución Nacional y las leyes que son su consecuencia.