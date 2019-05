Benedetto entrenó sin problemas y volvería a ser titular

Darío Benedetto, quien arrastraba una sobrecarga muscular y jugó en el segundo tiempo del triunfo por penales ante Vélez, entrenó este viernes normalmente y podría ser titular el domingo ante Argentinos, en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa de la Superliga.

El goleador venía sufriendo una sobrecarga en el aductor derecho que le impidió jugar en el primer partido de los cuartos de final ante el “Fortín” (0 a 0), pero el jueves ingresó en el nuevo empate sin goles y no tuvo molestias.

El físico también le respondió bien en la práctica siguiente y el director técnico de Boca, Gustavo Alfaro, analiza la posibilidad de devolverle la titularidad.

El probable equipo de Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Iván Marcone y Nahitán Nández; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Jomar Campusano o Nicolás Capaldo; y Darío Benedetto o Carlos Tevez.

No son muchas otras las opciones de centrodelantero que tiene el entrenador para visitar a Argentinos, porque Ramón “Wanchope” Ábila se viene recuperando de un desgarro en el aductor izquierdo y todavía no está para jugar. Si no es Benedetto, entonces será Carlos Tevez.

En el mediocampo la duda pasa por la inclusión de Nicolás Capaldo o del colombiano Jomar Campusano.

Y en la defensa, finalmente, el paraguayo Junior Alonso se perfila como el reemplazante de Carlos Izquierdoz, expulsado en la Bombonera.

En ese sector, y a cambio de la salida temporaria de Izquierdoz, Alfaro recuperó un soldado: porque el que volverá a tener un lugar entre los relevos será Paolo Goltz, ya repuesto completamente de una operación por una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha.

Boca visitará a Argentinos el domingo a partir de las 18.45, con arbitraje de Mauro Vigliano y televisación de Fox Sports Premium.

La otra semifinal del certamen la protagonizarán desde mañana Tigre y Atlético Tucumán.