Luque "Hay que volver a hacer respetar los proyectos de la Selección"

El exdelantero Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo en 1978 y quien este viernes cumplirá 70 años, aseguró que “hay que volver a hacer respetar en serio los proyectos de la Selección”.

El exgoleador de River Plate dijo también que “los futbolistas no pueden viajar y al otro día jugar” y puntualizó que “todo cambió mucho, por eso es necesario cambiar también la forma de trabajar”.

“Hace falta tiempo, trabajo y compromiso con los proyectos -agregó-. En el fútbol lo más importante sigue siendo el conocimiento entre los integrantes de un mismo equipo y hoy eso no pasa. Viajan hoy y juegan mañana. Todos tienen que saber cómo se mueve cada uno de los compañeros”.

Autor de un gol histórico ante Francia en la primera fase del Mundial 78, Luque trabaja actualmente en la captación de talentos para River, uno de los clubes por los que pasó en su extensa carrera: se inició en Unión de Santa Fe y pasó también por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta.

Respecto de la Selección Argentina indicó: “Hay que hacer respetar en serio los proyectos, los entrenadores tienen que pedir tener a los jugadores con el tiempo necesario para trabajar, para inculcarles la idea que se pretende. Por eso la llegada del Flaco César Menotti es una muy buena noticia”.

“Menotti confía mucho en los jugadores del medio local y eso es importante para ir forjando una base que se complete con los que luego llegan del exterior -añadió-. Lo más importante es la convivencia y el conocimiento”.

El exdelantero se mostró contrariado con los jugadores que hacen un gol contra un exclub y no lo festejan, “porque eso es una falta de respeto para tu camiseta actual”; y recordó que su ídolo fue el holandés Johan Cruyff.

“Me impactó cuando lo vi en blanco y negro jugar una final histórica -dijo-, la del Mundial de 1974, con Holanda frente a Alemania. Un día le pregunté a Menotti por qué me elegía como centrodelantero titular y me respondió: ‘Porque usted tiene tres o cuatro cosas ideales para lo que quiero de mi equipo y las hace a la perfección. No se crea que es Cruyff, pero esas cosas las hace a la perfección’.

Finalmente reconoció: “Soy un agradecido al fútbol porque me dio amigos, alegrías y la satisfacción de hacer felices a mis padres. También haber podido compartir una cancha con fenómenos como Diego Maradona, Mario Kempes, Daniel Passarella, Norberto Alonso, Juan José López, Julio Ricardo Villa o el Pato Ubaldo Matildo Fillol, entre otros”.

Luque nació el 3 de mayo de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Jugó 45 partidos en el seleccionado argentino y convirtió 22 goles.

En su carrera deportiva disputó un total de 337 partidos y marcó 131 goles. Fue, finalmente, el primer jugador que anotó cinco tantos en un clásico, el 22 de febrero de 1976, cuando River goleó a San Lorenzo por 5 a 2.