Víctor Manzanares: “La fórmula kirchnerista pretende indultar a los corruptos”

El contador arrepentido de la familia de la ex Presidente Néstor Kirchner volvió a Comodoro Py para notificarse de su excarcelación.

Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner arrepentido en la causa de los Cuadernos, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para realizar trámites vinculados a su situación procesal.

Primero se notificó su excarcelación -materializada la semana pasada- ante el Tribunal Oral Federal 5. Luego, se presentó ante el juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio -actualmente de licencia hasta el 22 de mayo- a comprometerse a presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerido.

El contador que reveló el entramado de parte de los negociados por los cuales se investiga a la familia Kirchner, fue consultado por el anuncio de su ex jefa de compartir una fórmula con Alberto Fernández.

“Creo que muestran que llevan un campo de ventaja a los políticos que contienden con ellos. Por más que Alberto haya dicho que Cristina no es Perón y él no es Cámpora, suena a eso. Las grandes dudas que uno tiene es qué pasará con las causas políticas. La Argentina necesita una señal hacia adentro y ante Dios, de que nos arrepentimos de todo lo hecho”, declaró.

Y continuó: “Quizás a mí en lo particular me puede convenir un triunfo de Cristina Kirchner pensando que vamos a vivir momentos de impunidad, pero no quiero recibir un beneficio tan mezquino como ese”

¿Usted cree que puede haber un indulto a los que cometieron hechos de corrupción?, le repreguntaron. “Y la fórmula daría a pensar eso porque un presidente a sí mismo no se puede indultar”, contestó Manzanares.