El FMI no descarta reunirse con Alberto Fernández

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional no se han reunido aún con el candidato presidencial Alberto Fernández pero un encuentro “no sería inusual” sostuvo el vocero del organismo multilateral, Gerry Rice. Asimismo, anticipó que la misión técnica que está evaluando la marcha del programa económico argentino observó “importantes progresos”.

Los funcionarios del Fondo ya tuvieron distintas reuniones con representantes de los partidos de la oposición en la Argentina en el marco de anteriores visitas, recordó Rice, que incluyeron también, por supuesto, a los miembros del gobierno, como así también a la sociedad civil y a académicos. Este tipo de encuentros no se da sólo en el caso argentino, sino que es una práctica frecuente del FMI.

Por otra parte, se refirió a la reciente visita que realizó al país una misión del Fondo, entre el 8 y el 17 del corriente mes, en el contexto de la cuarta revisión del acuerdo stand by. Rice sostuvo que si bien la misión retornó a Washington, las conversaciones continúan.

“Se han hecho importantes progresos” afirmó el vocero del organismo, pero no brindó mayores detalles ya que las conclusiones se darán a conocer una ver que culmine la revisión. Se revelarán una vez que los directivos del FMI analicen el informe de los técnicos, aunque, dijo Race, todavía no hay una fecha definida.

Fuente: Ambito Financiero