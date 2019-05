Uno por uno, por qué Arnedo eligió a Los Gauchos salteños

La histórica clasificación de la Selección argentina de béisbol a los Juegos Panamericanos de Lima fue celebrada por los amantes y peloteros de Salta, una provincia clave en el crecimiento de la disciplina en el país. La lista final de los jugadores que estarán en la capital peruana, y que fue dada a conocer el pasado lunes, es una prueba de ello: irán nueve jugadores y tres integrantes del cuerpo técnico que se formaron en los diamantes de esta ciudad. Tras la confirmación del equipo, El Tribuno dialogó con el mánager Rolando Arnedo, quien detalló por qué va cada beisbolista, puesto por puesto, y sus ayudantes del cuerpo técnico.

Uno de los tres catchers que irán será el salteño José Gerez. “Decidimos llevar a dos de los veteranos (Juan Angrisano y Lucas Nakandakare), el tercero es Gerez, quien es un jugador polifuncional y puede ser outfield. Queda en el equipo por su velocidad y lo podemos utilizar en algún momento clave por si se embasa alguno de los jugadores pesados. Sin dudas será una opción, lo hace bien y tiene las cualidades físicas”, explicó.

Respecto a los infields, Arnedo comentó que “son versátiles y es a lo que pretendo jugar: un equipo dinámico que defensivamente se adapte. Hay formaciones especiales que estamos planteando, jugadores atléticos, porque los más estáticos o ‘rellenitos’ ya desaparecieron, y ahora más de uno puede jugar en una posición”.

Mauricio “Huevo” Costa, campeón del Panamericano infantil de 1996. “Tiene mucha experiencia y físicamente está impecable, me pone muy contento su desempeño. Es nuestro primer bate, si se tiene que dejar un bochazo, lo va a hacer. Desarrolló poder de bateo gracias al nivel internacional que tuvimos y va a ser importante. Su posición será en las esquinas, en tercera o primera base”.

Federico Gómez es otro de los jugadores importantes del plantel, pese a que se ausentó el año pasado porque también formó parte de Los Leones, la Selección argentina de hockey, en los Juegos Odesur de Cochabamba.

“A ‘Fede’ lo recuperamos. Cuando asumí, lo llamé, él no estaba en la Selección y le dije que las puertas estaban abiertas. Tenemos la suerte de tener a un gran atleta que también nos representó en hockey. Va de menos a más y espero mucho más de él. Su bate está un poco apagado, pero puede competir un poco mejor y seguir progresando. Siempre fue un buen bateador y un jugador seguro en el campo. Tengo varios hombres de distintas posiciones que deben ser seguros con la bocha”.

De Exequiel Talevi, dijo: “Pichu también viene de menos a más. Hace unos días debutó en Verona (Italia) y dio un hit para ganar el juego. Lo conozco de chico, lo vi progresar y puede estar en tres posiciones, pero en segunda base es donde más lo usamos ahora. Además es un buen bateador para la banda contraria y mejoró mucho su poder”.

Luego detalló a los outfielders salteños que estarán en Lima.

“Lucas Montalbetti, uno de los veteranos inamovibles por su bate. Tiene la habilidad y frialdad para ayudarnos a empujar las carreras, somos un equipo que tenemos que construir carreras, esas son nuestras armas. En las giras dio muchos hits, cuando había dos outs y es lo que necesitamos. En lo defensivo es un número puesto para defender, a pesar de ser veterano cubre mucho terreno”.

El otro outfielder es Mauro Schiavoni. “Uno de los más talentosos que tenemos y que puede jugar en muchas posiciones. Puede ser infield o outfield, y por su pasado como pitcher lo tenemos en cuenta. Siempre está la opción que nos pueda ayudar. En Estados Unidos tiró 88 millas. Además tiene un gran bateo. Junto a Eduardo Zurbriggen (de Córdoba), son los que nos pueden dar soluciones por el poder de bateo”.

En cuanto a los pitchers, Arnedo inició sus detalles con Ezequiel Cufré: “Tene una gran habilidad, es de nuestros veteranos lanzadores. Puede ser abridor y controlar las esquinas. Mejoró mucho, me gustó su compromiso para querer estar en Lima, esperamos mucho de él”.

“Lucas Ramón es otra gran alternativa. Estuvo mucho tiempo lesionado, cuando lo vimos en la concentración apenas pasaba las 80 millas y tenía que mejorar, pero tiene la habilidad natural para pitchear es habilidoso. No pretendemos que tiren 90 millas, pero se ganó estar en el plantel en la gira de Estados Unidos”.

Finalmente, habló de Diego Echeverría, el bonaerense que se desempeña en Salta desde hace varias temporadas. “Es uno de nuestros principales abridores. A los bateadores de nivel les hace mucho daño. Tiene un brazo que puede tirar seis o siete innings y es importante que acompañe la defensa. Por su pitcheo no poncha mucho, pero da muchos rollings. Diego tiene la mentalidad de un profesional y ejecuta como un profesional”.

Tras los nueve peloteros, Arnedo describió a sus ayudantes salteños: Gabriel Sansó y Federico Bisbal.

“Federico es el quality coach, tiene la información completa del rival, le gustan los números y es un gran profesional”.

“Gabriel es un apasionado del béisbol, de la mecánica del juego y es nuestro coach de bateo. Estoy muy feliz con ellos”.

Habrá una última gira

En abril de 2018, la Selección argentina de béisbol ganó el torneo Sudamericano y clasificó a Lima. Tras quedarse con los boletos a la competencia más importante del continente, inició una gira que recién terminará días antes de disputar los Juegos Panamericanos.

La Selección disputó partidos amistosos en República Dominicana, Brasil y Arizona, Estados Unidos.

Los Gauchos tendrán un último viaje antes de llegar a la capital peruana y será a mediados de julio en Nicaragua. Luego partirán directamente hacia Lima.

Los Panamericanos para el béisbol serán entre el 29 de julio y el 4 de agosto en la sede de Villa María del Triunfo.