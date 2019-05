Vecinos insisten con una terapia intensiva y la renuncia del gerente

La comisión denominada "Luchemos por la Salud de Metán", junto a un grupo de vecinos de distintos barrios, realizaron una nueva protesta en el nosocomio local para reclamar la renuncia del gerente, Napoleón Zunino; exigir la instalación de una terapia intensiva y aparatos de alta complejidad, como un tomógrafo, entre otras cosas.

Si bien la manifestación tuvo menos participación que la primera, que se realizó la semana pasada, las personas se concentraron el jueves pasado, con carteles y una ruidosa batucada, frente al Hospital del Carmen.

"Queridos vecinos de Metán. Gracias por estar presentes en estas circunstancias tan dolorosas, que particularmente me toca vivir a mí y a toda mi familia, por la pérdida irreparable de dos seres queridos; mi nuera, Mabel Alderete y mi nieto, Bautista Vargas, quienes perdieron la vida de manera inescrupulosa por las negligencias del sistema hospitalario del hospital Nuestra Señora del Carmen", dijo Carlos Vargas, quien integra la comisión "Luchemos por la Salud de Metán".

"Este hospital tan querido y necesitado por nosotros carece de recursos básicos y humanos. En estos días mi familia y yo hemos recibido tantas muestras de afecto como relatos y testimonios de situaciones de increíbles magnitudes que nos motivaron a realizar esta lucha por toda la gente de Metán", destacó.

Los manifestantes se reunieron para pedir una terapia intensiva, emergencias acordes en código rojo, un tomógrafo, ambulancias de alta complejidad y la inmediata renuncia del gerente, Napoleón Zunino.

"Más de uno está atado a esta realidad por la desidia del sistema de salud hospitalario, a causa del mal uso de recursos y el mal desempeño de funcionarios públicos. La ciudad de Metán, de esta manera dice basta de seguir cubriendo al gerente, Napoleón Zunino, y al personal administrativo, quienes hacen mal manejo de los destinos de vidas humanas", remarcó Vargas en un documento que leyó durante la protesta.

"Estamos cansados de tanta desidia médica, instamos a nuestras autoridades a asumir el compromiso de supervisar el mejoramiento y buen destino de los fondos para obras hospitalarias. Asimismo, pedimos a todos los ciudadanos, que no solo nos acompañen hoy, sino siempre en esta causa, para que lo que le pasó a Mabel Alderete y Bautista Vargas no ocurra nunca más", concluyó el integrante de la comisión.

Los anuncios no alcanzan

Autoridades provinciales y locales anunciaron que con una inversión de $37 millones se continuará con las obras de ampliación del Hospital del Carmen de Metán.

Se va a construir un área de esterilización, un lavadero, una morgue nueva, que es muy necesaria, y se van a instalar los denominados equipos de gas en sangre.

En la etapa anterior ya se construyó una guardia de pediatría, una farmacia, una recepción, consultorios y los quirófanos, entre otros sectores. El proyecto es que las ampliaciones estén conectadas con el viejo edificio del hospital metanense.

Con respecto a los reclamos de los metanenses, que llevan años, sobre la puesta en funcionamiento de una terapia intensiva, el ministro de Salud, Roque Mascarello dijo que: "No podemos construir la terapia si no tenemos listo lo otro. Esto no está vinculado al tema financiero, si no se cuenta con un servicio de esterilización y no está resuelto el tema del gas y del agua no se puede avanzar en ese sentido".

Además, el hospital de Metán, desde el 3 de junio, va a contar con un grupo de residentes cirujanos y anestesistas. También van a llegar médicos clínicos residentes a la localidad. Los profesionales van a atender en semanas intercaladas. Esto va a ser un importante refuerzo en la atención para el hospital.