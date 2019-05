Hugo Moyano: "Estos paros no se hacen por capricho de los dirigentes, sino por necesidad"

El líder del gremio Camioneros, Hugo Moyano, se refirió este miércoles al acatamiento del paro general por 24 horas que se llevan a cabo en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. "Ha sido realmente efectivo", afirmó. "el paro ha tenido mucha adhesión; lo hablamos con todas las provincias del país, y una vez más queda demostrado el rechazo a la política económica", en una conferencia de prensa que brindan desde las 11.30 gremios afines en la sede de ese sindicato.

"Estos paros no se hacen por capricho de los dirigentes, sino por necesidad", al responder a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien dijo que estaba "harta de los paros", en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Federación Nacional de Camioneros. "Las paritarias tienen que superar la inflación" para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y no se "condene" a los trabajadores a "mayores necesidades", y agregó que si no se basan en la inflación, entonces "no estamos actuando como corresponde" en referencia a los gremios que negocian paritarias, al encabezar una conferencia de prensa en el marco del paro nacional.

su turno, el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que "hay millones de calles que pueden ser utilizadas, en vez de las siete cortadas", en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en el marco del paro nacional que se realiza hoy.

En tanto, el secretarío general de ATE, Daniel Catalano, dijo que "el paro fue casi total en los metrodelegados, telefónicos, aeronáuticos y docentes, porque el malestar es insoportable", durante la conferencia que brindan gremios afines con el moyanismo en la sede del sindicato de Camioneros.

Consultado sobre la posibilidad de continuar con las medidas de fuerza, Moyano respondió: "No terminó este paro y ya me preguntan por el que viene. Veremos, no es algo que decida solo".

"De todos modos –agregó el líder sindical- si Macri sigue con esta política no hay otra salida, si no hay solución a estos temas no hay otro camino" que continuar con los paros.

Hugo Yasky: "la contundencia del paro es absoluta"

El secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que "la contundencia del paro es absoluta" y lo atribuyó a que fue convocado "por todas las centrales de trabajadores".

Pero también porque fue "apoyada por todas las organizaciones empresariales pymes, más los movimientos sociales", según dijo.

"Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de (el presidente Mauricio) Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales pymes, más todos los movimientos sociales del país", dijo el también diputado por la provincia de Buenos Aires.