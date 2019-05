Florencia Peña habló del momento más duro de su vida: "Desee´morir"

Si bien el extenso reportaje que Florencia Peña le dio a la revista gente trascendió por sus manifestaciones sexuales y generaron debates sociales acerca de "los argentinos no sabemos tener sexo", hubo un tramo de la nota en el que la actriz abrió su corazón y reveló aspectos duros de su pasado.

Más concretamente se refirió a lo que le ocurrió entre 2011 y 2012, después de la separación con Mariano Otero, el padre de sus hijos. Lo tomó como un fracaso familiar porque "el mandato era muy fuerte”. Sumado a las fuertes críticas que recibía por su ideología y la “lacerante viralización” de su video íntimo, hicieron un coctel explosivo en su contra.

“Me sentí muy sola, llegué a pesar 46 kilos. Juro que deseé morir”, sorprendió. “Tanto que durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa. Tomaba Zoloft (un antidepresivo) y Rivotril (un ansiolítico) para poder salir a trabajar”, agregó la actriz.

Por eso, aseguró que en el presente "Me corto los dedos por la desesperación de decir mi parecer respecto de la política. Pero mi representante, mis productores teatrales, mi marido y mis hijos me tienen cortita. 'Florenciaaaaaa... No te olvides de aquellas épocas' me dicen de inmediato", sorprendió.

De todos modos, y más allá de lo que le dice su entorno, ella misma entiende que se tiene que poner un freno. "Tampoco soy una kamikaze. Estoy entendiendo qué lugar ocupo y cómo usar el micrófono para hacer el bien sin generar tensión. Me costó volver a ser quien soy. No soy una actriz de moda. Soy una actriz de trabajo".

Clarín