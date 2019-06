Del Potro busca superar un obstáculo más en París

Juan Martín del Potro renació una vez más en su duelo del jueves contra el japonés Yoshihito Nishioka. A pesar de los problemas físicos que sufrió promediando el choque de segunda ronda, el argentino se mantuvo firme en el cierre y hoy va por más. El líder latinoamericano busca los octavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de 2019, con acción en vivo por ESPN no antes de las 10.

Sin muestras de dolor en el desenlace del choque ante Yoshihito Nishioka (fue 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2 en tres horas y 45 minutos de juego), el hombre de Tandil, Nº 9 del mundo, choca frente a Jordan Thompson (69º).

El australiano llega de vencer al gigante Ivo Karlovic 6-3, 6-4, 6-7 (2) y 6-3 para ponerse frente al argentino por primera vez en su carrera.

Del Potro, semifinalista hace un año en el Abierto de Francia, llega tras sumar su primera victoria en el quinto set a lo largo de su carrera en el Grand Slam parisino y con récord 21-8 en el torneo.

Desde que debutó en 2006 sobre la tierra batida francesa, sus mejores resultados se remontan a la pasada edición y a 2009, donde se presentó en semifinales.

Si gana, el argentino enfrentará el lunes en la siguiente rueda, en la mítica arcilla de París, al ruso Karen Khachanov (11°) o al eslovaco Martin Klizan (55°).

Otros partidos de hoy serán entre: Novak Djokovic vs. Salvatore Caruso, Lennard Struff vs. Borna Coric, Fabio Fognini vs. Bautista Agut y Dusan Lajovic vs. Alexander Zverev.