Núñez: “Vivir en el mundo Central es diferente”

En Central Norte, envuelto en un clima de tranquilidad y optimismo, se trabaja en forma ardua en la recuperación de varios hombres caídos en el campo pensando en Guaraní Antonio Franco, al que enfrentará en Misiones el próximo domingo, en la final de ida por el ascenso al Federal A.

En la lista de jugadores entre algodones está Diego Núñez, quien evoluciona muy bien de una pubalgia y llegaría en buenas condiciones a la final.

El delantero azabache, fundamental en el once ideal de Ezequiel Medrán, disfruta de un momento muy especial en su carrera profesional porque está muy cerca de obtener un nuevo logro.

“Con mucho esfuerzo y sacrificio el equipo se fue encontrando y salió airoso en las adversidades, estamos en la final y ojalá nos deje marcados en la historia de club”, distinguió Núñez sobre sus compañeros y la oportunidad que tienen de alcanzar el ansiado ascenso.

Central Norte transitó por un proceso que fue de menor a mayor hasta lograr consolidarse como equipo. “Fuimos puliendo muchos errores, creo que hoy por hoy tenemos pocas falencias, el último partido (Ñuñorco) nos faltó lo que venimos mostrando siempre: el gol. La defensa hizo una tarea brillante, es uno de los puntos más altos que tenemos, el mediocampo que te corre, somos un equipo compacto. Se formó un gran equipo y somos merecedores de estar en la final”, analizó el delantero azabache con una mezcla de autocrítica y optimismo.

La falta de gol que sufrió el cuervo en la semifinal de vuelta ante Ñuñorco no es algo que preocupe a Nivi Núñez, pese a que no logró concretar la acción más clara del partido: “Venía de no jugar, se me notó un poco falto de ritmo, faltó un poco más de ese Nivi que todos esperan. La idea es llegar a la final como empecé el torneo. Estamos tranquilos sabiendo que este es un partido aparte, distinto a todos, ojalá estemos finos en la final”, expresó el atacante que espera tener revancha y volver a gol.

Si en algo se destaca el plantel azabache, dejando de lado el aspecto futbolístico, es la solidaridad y la unión que lograron, un mérito muy difícil de alcanzar. “Este equipo fue muy solidario, lo demostró en cada encuentro, ese fue nuestro pilar para llegar a esta final”, afirmó Núñez, uno de los principales estandartes de la ofensiva azabache.

El delantero chaqueño, de larga trayectoria en los torneos de ascenso, llegó a Central Norte cargado de expectativas y con hambre de gloria. “Estoy viviendo algo increíble, sabía que este club tiene una gran convocatoria, pero vivir en el mundo Central es diferente, a los que nos toca vestir esta camiseta en una instancias así lo podemos sentir. Lo disfruto al máximo, sería hermoso lograr el objetivo porque el club y la gente se lo merecen”, describió Núñez con gran satisfacción exteriorizando su cariño por el club de barrio norte y agregó: “Uno lo soñaba, se carga siempre de ilusiones y responsabilidades, pero la verdad no esperaba tanto, se dio mejor de lo que me imaginé. Estoy feliz”, destacó enérgico el goleador cuervo.

Diego Núñez, a sus 36 años, tiene muy presente que podría agregar en su currículum un nuevo título, un premio considerado invaluable. “Es un momento único en mi vida, sabiendo que no todos tienen la suerte de jugar una final, a mi edad tengo la suerte de estar disputando un encuentro tan decisivo. A estos momentos hay que atesorarlos e ir por más”, concluyó el Nivi Núñez pensando en el choque frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones.