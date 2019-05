El clásico fue todo del Colo Larrieu y del Jockey

Los clásicos no siempre son bien jugados, pero las emociones nunca están ausentes. El Jockey Club le ganó ayer a Gimnasia y Tiro por 21 a 17 en el partido con mayor historia del rugby salteño, esta vez enmarcado en la séptima fecha del Regional del NOA. Los merecimientos quedan de lado con el resultado puesto, pero el albo mereció un poco más y solo por las indisciplinas terminó sumando el bonus defensivo.

El clásico fue todo colorado, porque el albirrojo se quedó con los cuatro puntos, llegó a tres victorias consecutivas y el Colo Santiago Larrieu tuvo un tarde infalible y sumó los 21 puntos para el dueño de casa. Cinco penales y dos drops sellaron un tarde inolvidable para el apertura del Jockey Club, que se llevó el reconocimiento de todos sus compañeros. Hasta lo llevaron en andas reconociendo su enorme labor.

Gimnasia y Tiro perdió por segunda semana consecutiva un clásico. Hace siete días cayó contra Universitario RC, ayer contra el Jockey Club, pero tras los últimos 80 minutos hay elementos que pueden llevar al albo a soñar con algo más en el presente Regional.

Sorprendió Gimnasia antes de los cinco minutos con el try bajo los palos de Gonzalo Montalbetti, pero a medida que pasaban los minutos fue cayendo en penales que permitieron el crecimiento del local y la aparición de Larrieu, primero con un drop y después con dos penales para irse al descanso arriba por un escaso 9 a 7.

En el complemento el clásico fue más de ida y vuelta, sin ser vistoso, por las muchas infracciones que se cometieron, más del lado de Gimnasia. A pesar de eso el albo llegó a un nuevo try a través de Matías Chavarría Torres, tuvo varias oportunidades más para ampliar el marcador, jugándose gran parte del segundo tiempo en terreno del Jockey. Los penales en contra le abortaron todas las chances de seguir sumando y quedarse con el clásico.

Del otro lado, Jockey fue forzando los errores del rival para agigantar la figura del Colo Larrieu, que no falló nunca, sumando en la etapa final otro drop y tres penales para ponerle cifras definitivas al encuentro. El albirrojo sigue sumando y es el mejor quince salteño del Regional.

“Lo importante era ganar y prenderse con los de arriba”

Hace catorce años a Santiago Larrieu le tocó debutar en la primera del Jockey Club en un clásico, como el de ayer, frente a Gimnasia y Tiro. Aquella vez y esta terminaron de la misma forma, con el festejo del albirrojo.

“El equipo se merecía este partido, fuimos más contundentes que ellos. Sabíamos que estos partidos se definían por la contención y las infracciones, y nosotros supimos aprovechar eso”, señaló Larrieu a El Tribuno tras sus 21 puntos.

“Es difícil ver un clásico con buen ritmo de juego, creo que se basa más en infracciones y en matar el juego de otro. Lo importante era ganar y prenderse con los de arriba”, agregó el Colo.

“Yo debuté en el 2005 en un clásico contra Gimnasia, hoy catorce años después se siente lindo jugar con tanta gente que te apoya, como si fuera el patio de casa”, señaló Larrieu.

Con la victoria en el clásico, el Jockey Club suma 20 puntos en la tabla de posiciones y se prende en los primeros puestos, mientras que el albo llega a nueve. Para el albirrojo se viene ahora Los Tarcos, mientras que Gimnasia recibirá a Old Lions, en la octava fecha del Regional.

La síntesis

JOCKEY 21 GIMNASIA 17

P. Vaca J. Fernández

R. Sanmillán I. Tobío

J. Sanmillán G. Balderrama

B. Decavi E. Gil

M. Michelena A. Silvestre

S. Acuña L. Murua

F. Poodts F. Rusinek

J. P. Mendoza N. Sánchez

F. A. Linares L. Tobío

S. Larrieu A. Alloa

G. Mendoza G. Váldez

M. Ozú G. Montalbetti

I. Cordovin M. Chavarría

T. Juárez L. Váldez

J. Miranda D. Terán



DT: M. Huber DT: R. Coledani

Tantos: PT: 4’ try de Montalbetti conversión de L. Tobío (G); 18’ drop de Larrieu (JC); 25’ y 29 ‘ penales de Larrieu (JC).

Resultado parcial: Jockey 9 - Gimnasia 7.

Tantos. ST: 4’ penal de L. Tobío (G); 5’ drop de Larrieu (JC); 13’ try de M. Chavarría conversión de L. Tobío (G); 9’, 19’ y 30’ penales de Larrieu (JC).

Cancha: Jockey Club (S).

Árbitro: Martín Molina.

La U recibe a Los Tarcos

Universitario de Salta cerrará hoy la 7ª fecha del Regional del NOA recibiendo a Los Tarcos, desde las 16.30. La U viene de dos triunfos consecutivos, pero se topa en El Huaico con un rival de peso y siempre candidato. El otro partido de la jornada será entre Universitario de Tucumán vs. Natación y Gimnasia, también desde las 16.30.