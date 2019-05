Esteban Burgos, el salteño que la rompe en España

En Europa, más precisamente en España, un salteño sigue creciendo a nivel profesional.

Esteban Burgos hace dos años que se encuentra en el viejo continente donde defiende los colores del Alcorcón, de Madrid, que milita en la segunda división del fútbol español.

El futbolista, que se inició en las inferiores de Gimnasia y Tiro y que pasó por Talleres de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central, en todos estos clubes dejó una buena impresión, con el tomba jugó Copa Sudamericana y con el canalla, la Copa Libertadores.

A sus 27 años, el defensor vive un gran momento pese a que su equipo marcha en la 11ª posición y lejos de conseguir el ascenso a la Primera División, en lo personal fue una gran temporada para el salteño.

“Fue un año muy positivo en mi adaptación al fútbol español. Logré tener mucha continuidad y estar presente en casi todos los partidos de las 42 fechas de este campeonato”, sostuvo Esteban Burgos, quien además agregó: “Sinceramente venía de jugar en Primera División de Argentina y menospreciaba un poco la segunda categoría de acá y me equivoqué terriblemente. Me encontré con una liga muy competitiva, los presupuestos de los clubes son altísimos, todos los equipos son muy parejos y ni hablar de lo que son los estadios”.

Con respecto a su desempeño en esta temporada, Esteban Burgos remarcó: “Siento que ha sido mi mejor año en lo personal porque voy marcando siete goles y me estoy acercando al objetivo personal de jugar en primera división el año próximo. Ojalá se dé”.

Uno de los diarios más importantes de España, como Marca, le hizo una nota a Esteban Burgos y lo bautizó como “el Sergio Ramos de Segunda”, comparandolo con el capitán del Real Madrid.



Burgos remarcó que siguió la campaña de Gimnasia y Tiro y se lamentó por el descenso del albo al Torneo Regional Federal Amateur.

“Sinceramente me dio mucha lastima porque Gimnasia es mi club, vuelva o no vuelva algún día, siempre lo va a ser. Desde acá entiendo a los dirigentes, entiendo a los jugadores y entiendo al cuerpo técnico, todo es muy difícil, desde una falta de proyecto, infraestructura y desde lo económico se les hace muy cuesta arriba a todos. Siento que el fútbol salteño ha decaído mucho”.

Justamente sobre el fútbol salteño, el defensor dio su punto de vista: “Lo de Juventud también es una lástima, aunque yo sea hincha de Gimnasia no me gusta ver ni a Central Norte ni a Juventud Antoniana en el Torneo Regional Federal Amateur, no le hace bien ni a Salta ni al fútbol salteño”.