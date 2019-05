Universitario venció a  Los Tarcos, el vigente campeón 

Un ajustado triunfo consiguió ayer Universitario de Salta frente a Los Tarcos en el cierre de la séptima fecha del Regional del NOA. La U pudo perder el partido en la última jugada ya que la visita se puso a un punto de distancia con un try en el minuto cuarenta del segundo tiempo, pero falló la conversión dejando el triunfo salteño por 25 a 24.

La U está en su mejor momento en el Regional. Perdió sus cuatro primeros partidos, pero ya lleva tres con victorias consecutivas, una de ellas en el clásico contra Gimnasia y la de ayer frente al vigente campeón de la competencia.

Los Tarcos encontró el primer try a los 8 minutos de la etapa inicial. A los 14’ llegó la igualdad con try y conversión de Elíseo Morales, pero un try penal puso arriba nuevamente a la visita cerrando el parcial en 14 a 7.

En el segundo tiempo, Gino Genovese sumó dos tries para Universitario, mientras que Elíseo Morales aportó dos penales y una conversión que dejó a los tucumanos once puntos atrás en el marcador. Los Tarcos no se resignó sumando dos tries, pero falló ambas conversiones.

La U celebró otro triunfo que le permite seguir escalando posiciones ya pensando en su próximo compromiso frente a Tucumán Rugby.

Las posiciones

Equipos PJ PG PE PP Pts

Tuc. Rugby 7 7 0 0 33

Tucumán LT 7 6 0 1 26

Old Lions 7 6 0 1 26

Natación 7 4 1 2 23

Univer. (T) 7 6 0 2 23

Jockey (S) 7 4 0 3 20

Lince 7 4 0 3 16

Los Tarcos 7 2 1 4 14

Univer. (S) 7 3 0 4 14

Huirapuca 7 2 0 6 10

Santiago LT 7 2 0 5 10

Gimnasia 7 2 0 5 9

Cardenales 7 1 0 6 5

Jockey (T) 7 0 0 7 1