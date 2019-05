Juventud y Gimnasia: dos plazas fijas para el Regional y confusión

Sergio Chibán se perfila para ser nuevamente presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Pese al revés judicial recibido con la medida cautelar de la Justicia que suspendió la asamblea de su proclamación, es casi un hecho que el 22 de mayo, junta electoral mediante y pasos estatutarios en regla, será otra vez ratificado por los clubes.

Y ya desde antes de asumir, Chibán comenzó a hacerse notar con una primera gestión ante el Consejo Federal que, en teoría, implica un pequeño beneficio para los tres clubes considerados grandes, aunque la “gestión” aportó confusión, incluso entre los dirigentes.

Tras la reunión de Chibán con el titular del CF Pablo Toviggino, se resolvió que Salta tendrá dos plazas fijas más para el Regional Federal Amateur, pero que éstas solo serán para Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana o Central Norte (sin contar la otra plaza fija, la que le corresponde al campeón del Anual). El mismo Chibán aclaró que si el cuervo logra gestar su ansiado ascenso al Federal A, esas dos plazas permanentes de la Liga serán usadas por los recientemente descendidos albos y santos, quienes contarían con ese lugar “de por vida”, lo cual les evitaría a futuro verse obligados a ganar el Anual local para clasificar al Regional, siempre en el caso de no conseguir ascender al Federal A en los sucesivos torneos. También se advirtió que en el hipotético caso que Central no ascienda esta temporada, allí se analizaría en qué forma antonianos, millonarios y azabaches pelearán esas plazas.

Ahora, esta decisión del CF pasa a perder peso y sustento a corto plazo porque Gimnasia y Juventud, al descender desde el Federal A, tienen su plaza ya asegurada al Regional Amateur 2020, por lo cual resulta inconsistente hablar de “gestión”, y mucho más de que uno de los dos pueda incluso perder su lugar en ese Regional en caso que el cuervo no logre ascender (es que el caso de Central es distinto si no asciende: sí o sí deberá ganar el Anual para recién clasificar al Regional).

En todo caso, esta decisión de Consejo de otorgar dos plazas permanentes entrará en vigencia recién para 2021, en caso que Juventud y Gimnasia vuelvan a fracasar y el futuro los encuentre aún estancados en el Regional Amateur.

Lo cierto es que el fútbol salteño está en el fondo del mar, el Consejo Federal desestimó la chance de disputarse un Federal B de transición para el segundo semestre y el panorama es muy complicado para nuestros clubes: sin generación de recursos, sin competencia y obligados a invertir y hasta a “profesionalizar” en cierto modo el Anual si es que del equipo doméstico pretenden obtener una base para el Regional. Y esta “gestión”, por más buena intención que tenga, no modifica en nada la triste realidad de los clubes, ni en el corto plazo.

Al respeto se expresó el titular de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, en diálogo con El Tribuno. “Desde la Liga nadie nos comunicó nada oficialmente sobre esto. Es confuso. No sé si la Liga comunicará para quiénes serán esas plazas o cómo es. Imagino que es para ponerlo en vigencia en 2021, porque nosotros al Regional lo vamos a jugar por derecho. Todo lo que sea para sumar es bienvenido, pero esto no nos cambia mucho, tal vez desde el Consejo Federal mandaron esto como un ‘sana sana’ para compensar tanta injusticia para con los clubes del interior. El tema de fondo es que hay que reestructurar los torneos, ya no puede existir más esta disparidad entre federal y metropolitana”, tiró.