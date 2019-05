El dólar sube 50 centavos por la tensión que existe entre China y Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo con dos tuits que ese país aumentará los aranceles a productos de origen chino y provocó, esta madrugada, un tembladeral en las Bolsas asiáticas, cuya onda expansiva llegará al mercado cambiario y financiero argentino y podría hacer que el Banco Central intervenga para contener al dólar por primera vez desde que el FMI lo autorizó, hace una semana.

“Durante 10 meses, China pago 25% de aranceles a Estados Unidos por 50.000 millones de dólares en (bienes) tecnológicos y 10% sobre 200.000 millones de dólares de otros bienes”, tuiteó Trump el domingo.

“El 10% va a subir a 25% el viernes”, adelantó, y agregó que otros “u$s325.000 millones en bienes enviados desde China que permanecen sin impuestos estarán gravados en breve, a una tasa del 25%”.

“El acuerdo comercial con China continúa, pero demasiado lento, mientras ellos intentan renegociar. No!”, remató Trump.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....