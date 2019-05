Central Norte pide una sanción para Talleres de Perico

Los hechos de violencia del domingo en el estadio de Talleres de Perico, al momento de enfrentar a Central Norte, fueron realmente lamentable y repudiables. De hecho, la vandálica acción de los barras del club periqueño se reflejó en varios medios nacionales , luego de que Talleres perdiera con el cuervo por 3 a 1, en el partido de ida de los cuartos de final de uno de los ascensos al torneo Federal A.

Los defensores Patricio Krupoviesa (corte en la cabeza) y Federico Rodríguez (quemadura por una bomba de estruendo), el volante Facundo Zamarián (corte en su brazo) y el arquero suplente Lucas Rodríguez (contusión por una bomba de estruendo), son algunos de los jugadores del cuervo que sufrieron las agresiones por parte de los violentos hinchas periqueños.

Mientras tanto, Matías Aramayo, vicepresidente segundo del club, también se vio afectado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en su pierna izquierda tras la explosión de un artefacto ya que varias esquirlas quedaron alojadas en su pierna y debieron hacerle una cirugía para cerrar la herida.

Parte de la prensa también sufrió las agresiones de los ofuscados plateistas de Talleres, que siempre recurren a la violencia y hasta agredieron a un medio jujeño por filmar lo que estaba ocurriendo.

El presidente de Central Norte, Héctor Defrancesco, había advertido antes del partido a las autoridades jujeñas del peligro que representaba jugar este encuentro en Perico y solicitó que el mismo se traslade de escenario. Los antecedentes violentos fueron una constante previamente, por lo cual no había garantías de seguridad, como sucede casi siempre que juega Central Norte o cualquier equipo salteño en ese escenario.

“Vamos a hacer una nota detallando todo lo que sucedió, haremos los reclamos que correspondan, al Gobierno de Jujuy le pediremos que se hagan cargo de los daños, vamos a hacer un informe al Tribunal de Disciplina de AFA”, sostuvo el principal dirigente cuervo, quien además agregó: “Era algo que se veía venir, más cuando uno olfatea. Por ejemplo, los dirigentes de Talleres no atendían el teléfono en la previa, ya había un clima raro. Por eso mismo, noté que la cosa no estaba bien, agarré el auto, me fui a Jujuy y presenté una nota en el Ministerio de Seguridad, no hubo respuestas y ahí están las consecuencias, a la vista de todos”.

Defrancesco también aclaró que llegará hasta las últimas consecuencias para que el club periqueño sea sancionado y el estadio Plinio Zabala reciba una sanción ejemplificadora.

“Vamos a hacer lo que corresponde, vamos a tratar de que se sancione ese estadio porque nunca pasa nada. Cada vez que se juega ahí se ponen en peligro las vidas humanas. Realmente hay que hacer algo”, expresó.

La revancha se disputará este domingo en el estadio Padre Martearena, a las 17.