Identificaron al camillero que tiró las bombas en Perico

Siguen repercutiendo los incidentes que se produjeron el domingo pasado en Perico.

Gracias al aporte de la red ASTEC (Asociación Salteña de Televisación por Cable), se consiguió identificar al camillero de Talleres de Perico como el responsable de lanzar una bomba de estruendo que causó las heridas y contusiones a los jugadores y dirigentes de Central Norte.





Fue el mismo camillero quien prácticamente tiró de la camilla a Nicolás Issa cuando se retiró lesionado y tras ello tuvo un fuerte cruce con el banco de suplentes de Central Norte.

En ese momento el árbitro Nelson Bejas decidió expulsarlo del campo de juego pero éste se las ingenió para ingresar nuevamente a la cancha cuando el juez decidió suspender el partido e increíblemente, con la Policía de Jujuy al lado, primero prendió la bomba de estruendo y la arrojó sobre la humanidad de los jugadores azabaches.

El presidente de Talleres de Perico, Enrique Barro, dialogó con El Tribuno y remarcó que tomará duras medidas contra este camillero.

“Desde ya, nosotros vamos a expulsar del club a esta persona y vamos a iniciar una acción penal contra él. Sinceramente no conocía a esta persona quien tiró la bomba de estruendo, ya que dentro del club hay un personal que se encarga de contratar a los colaboradores”, sostuvo Enrique Barro, quien además agregó: “Esto es muy grave para el club, yo pensé que la bomba de estruendo la había tirado la hinchada, esto da otro giro y vamos a tomar la decisión más dura. Ya pedí disculpas públicamente a la gente de Central Norte, no puedo justificar esto, ahora tengo que ver cómo podemos hacer el descargo”.

Por último, el titular del expreso periqueño espera que la revancha se pueda jugar, ya que el Tribuna de Penas del Consejo Federal dará a conocer el fallo por los incidentes en el estadio Plinio Zabala.

“Esto se tiene que definir en una cancha, como corresponde, sabemos que depende del Consejo Federal y sería una lástima que no se juegue, de todas maneras seguiré trabajando para el club”, sintetizó Enrique Barro.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Penas, Antonio Raed, también dio su parecer pero no adelantó nada sobre la sanción que se conocerá hoy.

“Este fue un hecho muy grave y este estadio es tristemente conocido por ser uno de los más conflictivos del interior”.

Por otro lado, Guillermo Madero, director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, se expresó en su cuenta de twitter sobre lo ocurrido: “Se identificó al que arrojó la bengala a los jugadores de Central Norte gracias a las imágenes de un medio salteño. La tecnología es fundamental para la seguridad en el fútbol. Pediremos desde la Dirección Nacional la suspensión del estadio de Talleres”.

Realmente, lamentable.