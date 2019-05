Central Norte avanzó a semifinales y Talleres de Perico será suspendido

El tema de la semana fueron los incidentes que hubo el último domingo en el estadio Plinio Zabala de Talleres de Perico, donde Central Norte se impuso por 3 a 1 por el partido de ida de las semifinales de la Región Norte.

La gravedad de los hechos fueron de tal magnitud que hubo jugadores y dirigentes heridos por una bomba de estruendo que fue arrojada desde el campo de juego por un camillero del Club Talleres de Perico, quien fue identificado gracias a las cámaras de un medio salteño.

Si bien aún no se publicó el boletín con el fallo del Tribunal de Penas del Consejo Federal, el presidente de dicho cuerpo, Antonio Raed, confirmó que el partido revancha entre el cuervo y el expreso periqueño no se jugará, ya que se aplicará el Artículo 75.2, inciso D del Reglamento, que dice: “De producirse incidentes provocados por jugadores, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, delegados, socios y/o la parcialidad de un club, en cualquiera de los dos encuentros eliminatorios que disputen una pareja de equipos y que consecuentemente tales hechos den lugar a la suspensión del encuentro por parte del arbitro, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior sancionará al club responsable con la perdida de los dos (2) encuentros eliminatorios que conforman la serie. La misma sanción será de aplicación cuando los jugadores de alguno de los dos equipos incurran en conductas reprochables y/o antideportivas en el desarrollo del encuentro o abandonen el campo de juego en cualquier momento del mismo, cualesquiera sea la causal invocada; y, siempre que el hecho resulte una ventaja a favor de su equipo”. Esto quiere decir que Central Norte accede directamente a la final de la Región Norte sin jugar el partido revancha ya que, como dice la sanción, se le dará como ganada la eliminatoria.

Además, se sancionará a Talleres de Perico con la suspención de su estadio por cuatro meses y una multa económica de mil ochocientas entradas. Una sanción ejemplificadora para uno de los estadios más conflictivos del interior del país.

Si bien es sabido que Central Norte se quedará sin un ingreso económico tras suspenderse el partido de vuelta, el presidente del cuervo, Héctor DeFracesco, remarcó que la sanción pasa por otro lado.

“No hay que mirar esto por el lado económico, sino por la seguridad de las personas. Yo que estuve ahí, vi amigos y compañeros lastimados. Vamos a ir con todo, contra el Gobierno de Jujuy y la Policía. Hay un Ministerio de Seguridad responsable. Queremos de una vez por todas que haya responsables. Lo único que interesa es que esto genere un precedente importante para que no vuelva a suceder”, remarcó el directivo azabache.

Tras el fallo del Tribunal de Penas, Central Norte, además de acceder a la final de la Región Norte, sabe que el primer partido lo jugará en Tucumán y definirá en el estadio Padre Martearena.

El cuervo esperará rival de la llave que deben definir este domingo, a las 16, Ñuñorco y Concepción, que ahora se enfrentarán en Morteros tras el empate en un tanto en el sur tucumano.