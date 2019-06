Más de 1.400 casos de dengue se confirmaron esta temporada

Funcionarios de Salud Pública de la Provincia de Salta informaron ayer, en una conferencia de prensa en el Centro Cívico Grand Bourg, que esta temporada hubo más de 1.400 casos confirmados de dengue, mientras que en el mismo plazo del año pasado fueron solo 51. La campaña de vigilancia epidemiológica se hizo desde el 1 de octubre de 2018 hasta ayer. Esta cifra no es definitiva, ya que quedan por cargar resultados de laboratorio, que están en proceso.

Los profesionales de la salud atribuyeron el gran número de casos al comportamiento cíclico del virus, que genera brotes cada dos años, e invitaron a fortalecer la prevención a través del autocuidado.

La coordinadora de Epidemiología de la Provincia, Griselda Rangeón, señaló que entre un 50 y un 75 por ciento de los casos fueron abordados a tiempo y en forma conjunta.

Mencionó lo complicado que resultó organizarse con el servicio nacional de Control de Vectores y con las municipalidades, cuando se detectaba un posible caso de dengue. "Ha sido un gran desafío trabajar en este brote, porque lo hicimos entre varios. La coordinación ha sido difícil, pero creo que hemos logrado nuestro objetivo de tener una buena vigilancia y los resultados están a la vista", afirmó.

Ante las noticias que se conocieron las últimas semanas sobre supuestos casos de dengue hemorrágico, Rangeón explicó que se distingue entre dengue clásico y otro, con manifestaciones graves: "A posteriori, hacemos un cierre con cada caso y la clasificación clínica, que nos demanda todavía un mes de trabajo".

Sobre las causas del brote, Rangeón explicó a El Tribuno que tanto esta como otras enfermedades tienen comportamientos cíclicos. Consideró, además, factores climáticos, ambientales y de la propia población.

"El año pasado no tuvimos brote y es de esperar que año de por medio lo tengamos. El dengue se ha transformado en una endemia. El virus va a seguir circulando. Lo único a lo que apostamos es a medidas de prevención y promoción", advirtió. Para disminuir el riesgo, recomendó eliminar los recipientes que acumulan agua, mantener los jardines desmalezados; las canaletas sin hojas, para que el agua fluya, y los patios, ordenados y limpios.

La funcionaria insistió en que el "trabajo de vigilancia tiene que ser comunitario". Contó que los huevos del mosquito Aedes aegypti, que estuvieron en contacto con el agua las primeras 24 a 48 horas y quedaron adheridos a la superficie de los recipientes que no se lavaron bien, eclosionan al año siguiente, cuando empiezan las lluvias y se dan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

"Los criaderos de los mosquitos urbanos están dentro de las viviendas, donde residen las familias y adonde la salud pública puede llegar con mensajes de promoción y prevención", graficó.

Rangeón observó que en los últimos años hubo muchos cambios en la sociedad, que pudieron impactar en las patologías de transmisión viral o bacteriana. Se refirió a las migraciones poblacionales y al aumento del movimiento turístico.

Durante la presentación, relató que el dengue entró a la provincia en 1997 y que, desde entonces, hubo casos en forma sistemática, con un número considerable en el año 2004 y con un brote, que superó los 3.500 casos, en 2009. Hubo otros brotes en 2013, en 2014 y en 2016: este último, con casi 1.500 casos.

En relación con el virus del zika, dijo que ingresó al país en 2016 y que hubo brotes significativos en 2017 y en 2018. De chikungunya, hubo brote en 2016 en el departamento San Martín, sobre todo en Salvador Mazza y Embarcación, y pocos casos en 2017 y 2018. "La última campaña no hemos tenido casos reportados de zika ni de chikungunya", indicó.

El recorrido de los casos

Cuando un paciente con síndrome febril agudo es detectado por un profesional de la salud, ingresa a un circuito de notificación.

A través de una plataforma, se emite una alerta, que llega al equipo de salud local y provincial, al área nacional de Control de Vectores y a los municipios.

Los datos se suben de manera automática al sitio web del Programa Sala de Situación,

http://bit.ly/SalaDeSituación, que es de acceso libre y se actualiza a medida que se cargan los resultados de laboratorio.

Hay 80 casos de gripe A confirmados

Insisten en que se vacunen niños de hasta dos años y embarazadas.

La subsecretaria de Medicina Social, Marisa Álvarez, reveló ayer que hay 80 casos de gripe A confirmados este año, mientras que en la misma época del año pasado no había ninguno. La funcionaria advirtió que hay muchas embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses que aún no recibieron las dosis de vacuna antigripal: “Estamos ante una situación de riesgo real, franco, y hay herramientas que permiten disminuir ese estado de vulnerabilidad para no enfermar gravemente y para no morir a consecuencia de las enfermedades del invierno”.

Mencionó que, a esta altura del año, debería haber una cobertura de vacunación superior al 43 o al 43,5 por ciento. Mientras el personal de salud tiene un 83,1% de cobertura antigripal realizada, las embarazadas están por debajo, con un 37%. En cuanto a niños pequeños, hay una cobertura del 50% en la primera dosis y solo del 29%, en la segunda.

Álvarez comentó que hay 665 casos de virus respiratorio sincitial, mientras el año pasado en esta época había 114. Como no hay vacuna contra este virus, dijo que la prevención es, sobre todo, a través de la higiene, como el lavado de manos, el no compartir cubiertos ni vasos, mantener la lactancia, airear bien las habitaciones y no fumar en las casas.

Libres de paludismo

La coordinadora de Epidemiología de la Provincia celebró que la Organización Mundial de la Salud hubiera certificado hace dos semanas que la Argentina es libre de paludismo autóctono. Explicó que esto se refiere a pacientes que se contagiaron de la enfermedad sin haber salido del país: “Lo que es probable que tengamos a futuro son casos importados de personas que viajaron a otros lugares donde todavía hay paludismo”.

Rangeón recordó que Salta aportaba más del 98 por ciento de los casos a nivel país: “Es una noticia muy importante, ya que la Provincia ha trabajado en forma sistemática y ordenada para controlar esta enfermedad”. Expresó que esto se debe a “muchos años de lucha” del Ministerio de Salud Pública provincial y de la Secretaría de Salud de la Nación, a través de Control de Vectores.