Denuncian a periodista que investiga el dengue por violento

"Cuando mi hijo de 7 años me preguntó si yo le había pegado a una mujer sentí una trompada en el estómago". A Julio Nogales se le llenan los ojos de lágrimas de solo recordar ese momento. "Porque de toda la gente a quien le debía una explicación era a él, a mi hijo. Le dije que no, que jamás en mi vida le había pegado a una mujer, que por respeto a mi madre y a mi esposa jamas haría algo así, pero que yo trabajo de periodista y que a veces digo cosas que a ciertas personas no les gusta. Creo que lo entendió bien y eso es lo que me dejó un poco más tranquilo", contó.

Nogales fue denunciado dos semanas atrás por una empleada administrativa del hospital Juan Domingo Perón, uno de los ámbitos donde el periodista trabajó en los últimos meses, recogiendo información relacionada con los casos de dengue que aún tienen en vilo a la población del norte de la provincia. Por su trabajo se conocieron los nombres de los pacientes sospechosos de haber padecido dengue hemorrágico, información rechazada por el ministro de Salud de la Provincia y por el gobernador Juan Manuel Urtubey.

De hecho, cuando el primer mandatario provincial llegó el pasado 1 de mayo en forma sorpresiva a Tartagal -a las 7 de un día feriado-, el único comunicador que se encontraba en el hospital Perón era Nogales. La única pregunta que Nogales pudo formularle antes de que el gobernador subiera a su vehículo, en referencia a la crisis sanitaria por el dengue, no fue respondida.

Días antes, el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, lo había increpado ante algunas preguntas que Nogales le formuló diciéndole: "Qué, ¿sos médico, vos?", antes de retirarse de la rueda de prensa visiblemente molesto.

La denuncia

Dos semanas atrás cuando se encontraba junto a Paola Verchán, otra periodista de Tartagal, para realizar una entrevista por enviados especiales de un canal porteño que llegaron al norte para interiorizarse sobre la situación del dengue, una empleada administrativa del hospital salió del nosocomio y comenzó a filmarlos. "Paola y yo nos dimos cuenta de que nos estaba filmando y por eso crucé la calle y le pregunté a esta mujer, Silvina Papadópulos, a la que conozco porque es una militante política, qué necesitaba, si quería hablar conmigo, preguntarme algo. Ella comenzó a gritar: "Me estás maltratando, sos un violento, te voy a denunciar'. Y tanto la señora Verchán como yo la mirábamos sin entender nada".

A los pocos días del incidente una notificación del juzgado de Violencia de Género de Tartagal remitida a Nogales fue entregada en las oficinas del canal de cable local Video Tar. "No tengo idea de por qué la llevaron ahí porque no trabajo en ese medio; yo tengo una página digital de información y trabajo en forma independiente. Pero cuando los colegas del canal me llamaron para avisarme de la notificación, primero me sorprendí, pero al momento entendí de qué se trataba", dijo, y continuó: "Es sencillamente que no quieren que ni me acerque por el hospital, por eso el juzgado de Violencia de Género me impuso una restricción para que no esté cerca del lugar donde la denunciante trabaja, de 200 metros. Si me enteré del nombre de las personas que fallecieron con los síntomas de dengue es porque son los mismos familiares de los pacientes y gente del propio hospital la que me avisa. De hecho, por eso sabía que el gobernador llegaba el 1 de mayo a las 7 de la mañana al hospital Perón, cuando se suponía que no habría ningún periodista para hacer preguntas incómodas, pero yo estaba ahí porque es mi trabajo".

Nogales se mostró sorprendido. "No sé cómo será el procedimiento en caso de violencia de género, porque como es la primera vez que me denuncian además que es una total mentira lo que expuso esta mujer; pero a mí nadie me llamó para darme a conocer el contenido de la denuncia y mucho menos preguntarme mi versión de los hechos. Simplemente me pusieron una restricción para que no me acerque al hospital y tomaron como ciertos los dichos mentirosos de esta mujer", concluyó el periodista.