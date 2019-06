El kilo de pan puede llegar a los $100

Por segunda vez en el año, esta semana subirá el valor del pan y de todos los productos panificados. Desde la Cámara de Industriales Panaderos y Afines de la Provincia de Salta lamentaron, al hablar con El Tribuno, que la suba es inminente: "Esta semana nos juntaremos en la Cámara para definir el porcentaje y la fecha del aumento".

El kilo de pan hoy cuesta entre 85 y 90 pesos y estiman que los próximos días costará entre 95 y 100, como máximo. La factura, que hoy vale entre 11 y 12 pesos, esta semana pasaría a costar entre 13 y 14 pesos.

Mencionaron que los precios pueden variar de acuerdo con la zona en la que está ubicada la panadería. "Mientras uno se aleja del centro, hay menos costos de alquiler y fijos. Entonces es posible encontrar precios más baratos en la periferia", advirtieron.

"Hace dos meses se aumentó un 10 por ciento y este sería el segundo de este año", expresaron desde la institución. Durante ese tiempo, los costos de la grasa y de la margarina subieron un 80 por ciento; del azúcar, un 50 por ciento, y de la harina, un 30 por ciento. Dijeron que desde enero de 2018 esta última aumentó casi un 300 por ciento.

El gas y la luz también subieron para las panaderías: "El Gobierno anunció que no habría más aumentos, pero eso fue solo para consumos particulares, no para las fábricas".

Desde la Cámara manifestaron que el consumo del pan disminuyó de una manera llamativa: "En promedio, a nivel nacional, hay una caída de entre el 40 y el 45 por ciento. Antes venía la gente y pedía un kilo de pan. Ahora eso no existe. Vienen con 10, 20 o 50 pesos y piden lo que les alcance".

Demandan más ayuda por parte del Estado



Las autoridades de la Cámara de Panaderos se reunieron con diversos sectores de los gobiernos nacional y provincial para pedir más apoyo estatal. “Como no tuvimos eco de lo que pedimos, no nos queda otra que aumentar”, pronunciaron.

Comentaron que sería bueno que hubiera subsidios en la energía, como sucede en Santa Fe y Misiones, donde las distribuidoras financia un 30 por ciento de la tarifa eléctrica a los sectores heladero y panadero.

Criticaron que desde el Gobierno nacional no intervinieran en el valor de la harina que se consume en el país: la bolsa de 50 kilos, que hoy cuesta mil pesos, hace un año valía 300 pesos. “En la Argentina pagamos la harina, producida en el país, más cara de lo que la pagan en Bolivia. O sea, pagamos incluso más caro que el valor internacional de la harina argentina”.

Recordaron que este año hubo una cosecha récord histórica de trigo en el país, de 20 mil millones de toneladas, de las cuales en el mercado interno se consumen 6 mil millones. “A las 14 mil millones de toneladas que sobran, que las exporten al precio que quieran, el mayor posible, por supuesto, pero que intervengan de alguna manera en el precio de las seis mil millones de toneladas que se consumen internamente, para que no siga subiendo el pan. Es una locura que llegue a 100 pesos el kilo, cuando es un alimento básico social”, analizaron.

Señalaron que para la industria y el comercio fue brutal el aumento que tuvo la alícuota de Ingresos Brutos el año pasado, del 3,6 al 5 por ciento.