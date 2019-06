La denunciante de Neymar explica su depresión: "Intento gritar, pero nadie me escucha"

El nombre de Najila Trindade sigue en boca de todos desde que se postuló como presunta víctima de un ataque de violación por parte de Neymar Jr. Distintas pruebas como conversaciones de WhatsApp y vídeos en los que se ven a ambos discutiendo han ido saliendo a la luz, y ella ha concedido una entrevista a Domingo Espetacular en última instancia para explicar el calvario por el que está pasando.

En primer lugar, confesó que se sentía segura con que su identidad iba a permanecer bajo secreto, pero ha ocurrido todo lo contrario y ha desvelado que lo está pasando realmente mal: "Creí en la ley, pensé que mi nombre iba a quedar en sigilo, secreto. Confié, jamás imaginé que yo estaría en Internety expuesta a todo el mundo porque eso es un crimen. Todo está distorsionado, todo está mal. Mi vida cambió de inmediato. Intento gritar, pero nadie me escucha".

De hecho, ha admitido que se encuentra inmersa en un periodo de profunda depresión: "Estoy tomando muchos remedios en los últimos días, no me alimento. Creo que ahora necesito un poco de tranquilidad. Estoy muy alterada. Necesito recuperarme y no estoy bien. Estoy con síndrome de pánico. No como y perdí 10 kilos la semana pasada. La gente quiere sacar provecho de mi dolor, me siguen, siguen a mi familia. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta".

Además, añadió que se encuentra sola y que no encuentra el apoyo ni consuelo cuando más lo necesita: "Cada vez más cosas salen del control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicología para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga".

El exmarido, amenazado de muerte

El exmarido también entró en escena y desveló que ha sido amenazado de muerte por hablar sobre Neymar y su participación en la Copa América: "Fui amenazado también a través de las redes sociales, diciendo que si Neymar no jugaba la Copa América me iban a matar. Y otras peores, como que 'si sigues hablando conocemos a tu familia'".

Finalmente, declaró que su hijo también se encuentra en un momento muy delicado y que no está asistiendo al colegio y que se pone a llorar cuando escucha el nombre de su madre: "No ha ido a la escuela, escucha el nombre de su madre y llora. Najila tiene un carácter explosivo y es una persona difícil de controlarse".

Fuente: El Español