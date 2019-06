Colegio Jesús de Praga: padres y alumnos convocan a una marcha

Padres y alumnos de la escuela parroquial Milagroso Niño Jesús de Praga convocan a una “marcha de antorchas” para el próximo viernes 14 de junio a las 21 en apoyo a la directora Sandra Gutiérrez quien fue desvinculada de la institución “por razones infundadas”, según expresaron.

Ayer por la noche también se manifestaron en la esquina de La Florida y pasaje Aguado pidiendo por la restitución de la docente. "No sabemos el por qué de la decisión, no nos informaron sobre los motivos de su alejamiento. No hay ninguna razón aparente y consideramos que es una muy buena directiva", contaron los padres.