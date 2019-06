De Rossi no llegará a Boca y se irá a la MLS

El mediocampista italiano Daniele De Rossi le comunicó a la dirigencia de Boca que continuará su carrera en la MLS de Estados Unidos por razones “familiares”.

El destino elegido por el jugador de 35 años sería Los Angeles FC, el líder de la Conferencia Oeste de la MLS, que tras 16 partidos jugados ya le sacó nueve puntos a Los Angeles Galaxy, club que dirige Guillermo Barros Schelotto.

En un mensaje enviado al director deportivo xeneize, Nicolás Burdisso, el italiano agradeció el interés pero explicó que por motivos familiares desistía de la oferta.

Incluso, desde el entorno del futbolista italiano le confirmaron a NA que no vendrá al fútbol argentino pese a que todavía no definió en qué club fichará.

Así, una de las principales apuestas de Boca para este mercado quedó trunca, por lo que ahora buscará acelerar por otro mediocampista de jerarquía como Ever Banega, que juega en el Sevilla de España.

“Él (De Rossi) me abrió la puerta para venir, sería la frutilla del postre. Hago esta movida porque estuve con él, le tiene estima a Boca y mira los partidos”, había dicho Burdisso en la entrevista que le concedió al programa partidario “El show de Boca” en la previa de la final de la Copa de la Superliga contra Tigre.

Por su parte, Boca aceleró las negociaciones por Alexis Mac Allister y en las próximas horas enviará una oferta formal de préstamo por un año con opción de compra al Brighton inglés.

“Es un orgullo que piensen en mí, se han comunicado varios clubes. La decisión final será del club”, dijo el futbolista.

Mac Allister tiene la posibilidad de seguir seis meses más en Argentinos Juniors y también lo pretenden por un año el xeneize e Independiente.

El futbolista no cuenta todavía con el pasaporte comunitario que le permitiría desembarcar en la Premier League, por lo que resta definir si lo vuelven a prestar y a dónde.

En caso de que la cesión sea por seis meses, la prioridad es de Argentinos Juniors, pero si el tiempo es mayor, los otros clubes toman la delantera.