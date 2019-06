De Francesco: “Somos los más convocantes y los más grandes de Salta”

Central Norte jugará su tercera final consecutiva para ascender al Federal A y esta vez sus protagonistas creen que no se le puede escapar.

Al cierre de esta edición, la mesa directiva “azabache” terminaba de definir los precios de las entradas para la finalísima del domingo por el ascenso ante Guaraní Antonio Franco en el Martearena.

Sin embargo, el titular cuervo Héctor De Francesco le adelantó a El Tribuno que se mantendrá el precio de 200 pesos para la entrada popular y que solo se aplicará un pequeño aumento en la platea y la preferencial, con relación al último partido en el escenario mundialista salteño, ante Ñuñorco de Tucumán. O sea, la preferencial pasará a tener un costo de 300 pesos y la platea pasará a costar 350. La idea de la dirigencia es habilitar la venta desde el viernes.

Por otra parte, De Francesco aclaró que a la prioridad en la venta de entradas la seguirán teniendo los socios, como ocurrió en toda la temporada, pero que para aquellos que quieran asociarse esta semana se impondrán condiciones, para evitar la especulación con el momento decisivo del equipo. “El socio antiguo de Central Norte, el que paga desde hace tiempo su cuota, es el que tendrá la prioridad. El que quiera asociarse ahora puede hacerlo, pero querer hacerse socio solo para obtener un beneficio para este partido sería una falta de respeto para el asociado que viene ayudando hace tiempo. Por eso pondremos una serie de condiciones para el nuevo asociado, para evitar cualquier especulación”, aclaró.

Además, también para no dejar cabos sueltos, hasta última hora en CD se debatía que el domingo sea declarado “Día del Club” para que nadie se quede sin abonar entrada en la final que todos quieren ver. “Central no solo es el club más convocante. Es el más grande de Salta, no quedan dudas y lo demostró siempre llenando varias veces el Martearena. Este domingo lo volverá a llenar para que quede más claro”, desafió el presidente “azabache” en la previa.



Los "cuervos" quieren trapos y papelitos

La dirigencia “azabache” se reunirá esta noche con las autoridades de la Policía para definir los detalles concernientes al megaoperativo de seguridad que se implementará para un encuentro histórico.

El presidente De Francesco le adelantó a El Tribuno que solicitará que se permita el ingreso de los elementos de cotillón para este partido, sobre los que rige una prohibición en la actualidad en Salta. “Central ya viene sentando precedentes y demostrando que puede llenar la cancha en paz y sin problemas. Con Huracán Las Heras y Racing de Córdoba la gente se portó bien”, señaló.