De Paul: “Somos 23 leones que vamos a dejar la vida”

El volante del seleccionado argentino de fútbol Rodrigo De Paul nominó este miércoles a Brasil como “el candidato” a ganar la Copa América, a pesar de contar con el astro Lionel Messi en el plantel.

“El candidato por localía y jugadores es Brasil. Nosotros tenemos al mejor del mundo (Messi), pero tenemos que ir paso a paso”, manifestó De Paul en conferencia de prensa, acompañado por el defensor Germán Pezzella, desde la concentración argentina en Salvador, Brasil.

“Debemos ser claros y saber que el candidato es Brasil, pero la gente puede soñar igual. Somos 23 leones que vamos a dejar la vida, aunque no será fácil porque el fútbol se igualó mucho”, apuntó De Paul.

El volante de Udinese, de Italia, no cree en “las renovaciones” a propósito de los cambios que sufrió el plantel con respecto al que compitió en el Mundial de Rusia 2018 donde fue eliminado por Francia en octavos de final.

“En la Selección siempre fueron pasando jugadores. Acá vienen los mejores. Los que estuvieron dieron muestras de que tenían que estar. El argentino siempre es optimista hablando de fútbol y eso nos hace creer que es posible”, indicó el ex-Racing Club.

Pezzella coincidió en este punto con su compañero: “A los que nos toca ser nuevos, porque es la primera vez que estamos en un certamen como éste, es porque el entrenador lo consideró así. El fútbol es actualidad y mañana pueden ser otros. Lo fundamental es trabajar y daremos el máximo con la responsabilidad que conlleva esta camiseta”.

El ex-River también repartió elogios a Messi, a quien consideró una persona “con mucha humildad” en su rol de emblema del seleccionado albiceleste.

“Messi se hace cargo de lo que genera en un grupo. Llama la atención su humildad. Él es un líder con lo que transmite en la cancha y afuera. Siempre es el mismo y todos nos sentimos respaldados por su figura. Es uno más y eso hace mucho más natural todo”, agregó el central quien ya no utilizará la máscara protectora luego de la fractura en el maxilar.