Pignatiello suma récords y medallas, aun con los auriculares puestos

La nadadora argentina Delfina Pignatiello, de 19 años, se alzó con la medalla de plata en los 800m y 400m libre en la segunda etapa del Mare Nostrum 2019 en Canet-en-Roussillon (Francia). Con tiempos de 8m24s33 y 4m06s61, ambas marca A para Tokio 2020, batió sus propios récords sudamericano y argentino, respectivamente.

Ayer y hoy se llevó a cabo el 32° International Meeting Canet-en-Roussillon, segunda fase del Mare Nostrum 2019, con una destacada actuación de la medallista olímpica juvenil. En la primera jornada, la nadadora sanisidrense ganó la medalla de plata en 800m libre con un tiempo de 8m24s33, batiendo su propio récord sudamericano (8m25s22 en el Mundial Juvenil de Indianápolis 2017), y ubicándose a tan solo 0s08 de la ganadora, la húngara Ajna Késely. Además, es marca A para Tokio 2020 y alcanzó el 7° lugar del Ranking Mundial FINA 2019.

La perla de su rendimiento fue que lo logró sin sacarse los auriculares inalámbricos con los estaba escuchando música cuando fue directo a su andarivel. “Sí, eso pasó. Sí, todavía funcionan. No, no me di cuenta que los tenía puestos. Y no, no había música sonando durante la carrera. La mejor parte: mejor marca personal y récord sudamericano después de casi dos años. Alguien está volviendo”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram



Este miércoles volvió a subirse al segundo escalón del podio, esta vez en los 400m libre y con un registro de 4m06s61, batiendo su propio récord argentino y logrando una nueva marca A para Tokio 2020. En esta oportunidad, quedó a tan solo 0s06 de Késely, nuevamente la más rápida de la prueba.

Además, cabe destacar la presencia albiceleste en otras seis finales A: Julia Sebastián finalizó 4° en 50m Pecho con 31s33, 6° en 200m con 2m26s98 y 6° en 100m con 1m08s31; Santiago Grassi fue 4° en 100m Mariposa con 52s66 y 5° en 50m con 23s56; y Andrea Berrino se ubicó 6° en 100m Espalda con 1m01s94. El próximo fin de semana disputarán en España el 40° Gran Premio Ciudad de Barcelona, 3ra y última etapa del Mare Nostrum 2019.