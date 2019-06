Brasil y Bolivia, en el primer acto

Brasil y Bolivia abrirán la Copa América esta noche, desde las 21.30, en el estadio Morumbí, de San Pablo, por el Grupo A. Y contará con una terna arbitral argentina: Néstor Pitana, de juez principal, y Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como asistentes.

Tan cierto es el golpe que significó la baja de Neymar (se lesionó los ligamentos del tobillo derecho en un partido de preparación ante Qatar) como el favoritismo de Brasil, que siempre que organizó la Copa América salió campeón: 1919, 1942, 1949 y la última en 1989, hace 30 años.

A pesar de los fracasos recientes en los Mundiales, con el recuerdo persistente de lo sucedido no ya en Rusia 2018 (eliminado en cuartos) sino en su propio torneo de 2014 (1-7 con Alemania en semifinales), el plantel de Tité tiene potencial suficiente como para ir por la corona.

La “canarinha” suma ocho títulos continentales, el último en 2007, y ahora apelará a nombres como los de Phillipe Coutinho, Fernandinho, Casemiro, Dani Alves, Arthur y Firmino para sumar su novena estrella sudamericana.

Enfrente estará Bolivia, sin rumbo desde hace varios años: con un único título en su historia (1963), su objetivo será “jugar con la desesperación” del local en la medida que no alcance el gol, como dijo el arquero Carlos Lampe (ex Boca Juniors).

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan o Fernandinho, Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison y Roberto Firmino. DT: Tité.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra; y Marcelo Moreno Martins. DT: Eduardo Villegas.



Estadio: Morumbí, de San Pablo - Árbitro: Néstor Pitana (Argentina) - Hora: 21.30 - TV: TyC Sports, Directv.