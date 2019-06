Soledad Fandiño de novia con el ex yerno de Tinelli ¿Qué dijo Marcelo?

La ex de René de Calle 13 bailó con Sofía Morandi y Julián Serrano y en su previa habló de su reciente relación con Nacho Lecuna. "Esta de novia con un compañero nuestro, ¿dónde lo habrá conocido?", dijo Tinelli al recibirla, sin mencionar que el joven director además fue pareja durante muchos años de su hija.



"Está lindo, es lindo", dijo la modelo mientras en la pantalla del fondo mostraban una foto de Lecuna, sin remera, luciendo sus tatuajes. "¿Está enamorada?", le preguntó el conductor y muy tímidamente ella dijo que sí.

Anoche cuando ella bailó su pareja no pudo estar en el piso de ShowMatch porque "tenía un evento". Luego mostraron una foto que tomó Pedro Alfonso donde se ve a los tortolitos comiendo y él lee el teléfono: "¡Qué copado salir y que esté todo el día con el celular".

Luego, el anfitrión del programa chicaneó a su ex yerno: "Tenía panza cuando yo lo conocía, no era así antes. Usted lo tiene bien marcado". Soledad no dijo nada, solo atinó a reírse.

La actriz había estado el año pasado como participante en el certamen, donde mantuvo fuertes discusiones con Laurita Fernández, actual novia de su ex, Nicolás Cabré.

"Me encanta venir. La paso bárbaro y me llamaron los chicos que tienen muy buena onda. Quiero agradecer a los que siguieron colaborando con mi sueño del año pasado: los chicos consiguieron tener su escuela", dijo sobre su regreso a la pista más famosa del país.

Sin embargo, a la hora del baile la cosa no fue tan bien. "Los he visto bailar a los tres y siempre son un fuego. La vi a Sole muy sola. A mí tampoco me gustó", dijo Pampita que los puntuó con un cinco, mientras que Ángel de Brito, con el voto secreto, expresó: "Los chicos estuvieron brillantes pero tuvieron el obstáculo llamado Fandiño".

Flor Peña les puso un seis y argumentó que a la rubia se la vio con poca energía. Lapidario, Marcelo Polino cerró la ronda de jurados con un dos: "Me dio la sensación de que Sole vino a buscar a Nacho y se sumó a algo que estaba preparado. No me gustó nada".

El BAR, compuesto por Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pacho le bajó tres puntos al trío, que terminó con un total de 10 puntos nada más.