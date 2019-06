Dudas sobre un supuesto abuso contra un herrero en Metán

Un confuso hecho ocurrido el domingo 9 del corriente mes se desató en uno de los barrios de Metán. En medio de un presunto asalto en el interior de un taller de herrería, el dueño habría sufrido abusos sexuales ultrajante en su contra por parte de al menos dos sujetos. El hijo de la víctima, de 30 años, fue quien alertó sobre la aberrante situación, el presunto ataque sexual tuvo una particularidad dado que al herrero le sacaron una palta del ano.

A raíz del extraño ataque la víctima se trasladó al hospital local, pero debido a la magnitud de la agresión sexual los médicos metanenses no pudieron extraer la fruta de la región anal y el hombre fue derivado al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.

En ese instituto médico fue asistido, según profesionales de la Salud la víctima habría señalado que fue agredida físicamente sin hacer mención de la palta que le habrían introducido, el médico de guardia sostuvo que al momento de realizarle el examen correspondiente notó la presencia de lubricante en la región anal.

La denuncia

En uno de los barrios de la zona sur de Metán el herrero se disponía a elaborar un trabajo que dos hombres le habían pedido. Según contó el hijo del trabajador, luego de finalizar la tarea de herrería le dijo a los clientes el dinero que debían abonar, instante en que según el denunciante los hombres cambiaron su actitud y se pusieron hostiles.

Amenazado por las dos personas que se pusieron furiosas, huidizo el herrero intentó llegar a un sector de la vivienda para evitar recibir una paliza, sin embargo fue interceptado -según lo manifestado por su hijo-. En medio de las agresiones el herrero habría tenido que soportar el ultraje de ser violado con una palta.

Personal policial e investigadores abocados al hecho se entrevistaron con el herrero, según fuentes investigativas el sujeto ratificó lo expuesto por su hijo y decidió no radicar la denuncia. Las novedades llegaron a la oficina del Fiscal Penal número 1 auxiliar de esa jurisdicción y se dispuso que personal de la División Criminalística lleve a cabo una inspección ocular en el taller.

Sin novedades

Frente a las acciones de los sabueso en el lugar del presunto hecho, los uniformados constataron que el lugar no estaba desordenado y los objetos de valor que pudieran haberse llevado como dinero en efectivo, electrodomésticos y herramientas estaban en su lugar.

La investigación también llegó hasta el hospital donde fue asistido el trabajador, personal médico sostuvo que el damnificado llegó cerca de las 19.30 denunciando que había sido agredido físicamente en medio de un asalto, pero que nunca hizo referencia del abuso sexual.

Para los pesquisas y más precisamente la Fiscalía interviniente en la causa los hechos no se habrían efectuado como lo expuesto por la víctima y su hijo, el herrero no supo realizar un dictado de rostro para reconocer a los causantes, a uno de ellos habría tenido de frente, no quiso realizar la denuncia formal y en el lugar del hecho no se encontraron signos de un forcejeo o una lucha, además tampoco dijo que le habían lubricado la cola y demoró más de dos horas en trasladarse hasta el hospital.