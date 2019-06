Nombre para un exoplaneta

La Secretaría de Ciencia y Tecnología invita a escuelas, sociedades civiles, asociaciones de aficionados y público en general, a participar del concurso público para elegir el nombre del exoplaneta HD 48265b y su estrella anfitriona, convocado por el Nodo Nacional Argentino para la Difusión de la Astronomía (NOC) en una misión encomendada por la Unión Astronómica Internacional (IAU). El objetivo de esta iniciativa es crear conciencia de nuestro lugar en el Universo y reflexionar sobre cómo la Tierra podría ser percibida por una civilización en otro planeta.

Este sistema se encuentra en la constelación de Puppis (RA: 06h 40m 01.73s, Dec: -48§ 32' 31") y su estrella es una sub gigante blanco-amarilla de magnitud aparente visual 8, por lo que no es visible a ojo descubierto. Es probable que el planeta en cuestión sea un gigante gaseoso similar a Júpiter y Saturno, con una masa estimada entre el 10% y el 500% de la masa de Júpiter. Para participar se deberá enviar al NOC una nota indicando el nombre propuesto, una justificación del mismo, de no más de una carilla, y los datos de contacto del proponente, que incluya número de DNI, dirección y teléfono. Las propuestas podrán ser enviadas del 15 de junio al 31 de agosto. Dichos nombres podrán estar en castellano o en cualquier lengua originaria hablada en Argentina. Los interesados pueden escribir a nombra.exomundo.arg @gmail .com