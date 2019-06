La historia viviente de la mejor pizza del mercado

Elías Gómez es uno de los maestros pizzeros de Maldonado, el mítico local gastronómico del mercado San Miguel en donde dicen, casi todos, que se hace la mejor pizza popular de Salta.

El hombre hoy tiene 30 años y casi toda su vida vinculada a esa pizzería ícono del centro del San Miguel.

Muy pocos saben que sus vínculos con el local comenzaron cuando era muy pequeño. Con 15 hermanos, Elías tuvo que salir temprano a ayudar a sus papás Eduardo y Delicia. Siendo muy niño se hizo lustrabotas y comenzó a rondar los exuberantes pasillos del mercado del centro de la ciudad.

"Yo era un niño lustra y ya no recuerdo bien, pero fue Ismael Maldonado quien me dijo que venga a trabajar en el local. Don Ismael es el dueño. Entonces comencé en la bacha lavando platos y vasos. Cuando estuve más grande pasé a ser mozo y luego mirando y aprendiendo pasé a ser el pizzero", contó el hombre en los 50 grados de sensación térmica que se registran frente al horno más exitoso de la ciudad.

En realidad el local comercial tiene dos maestros pizzero. El más antiguo, por muy poco tiempo, es Horacio Marote. Ambos changos aprendieron la larga tradición de la "pizza del mercado", consideración por antonomasia de los productos de la marca Maldonado.

Según la memoria de los empleados, el local fue fundado en 1985 por Evaristo Maldonado, quien además es el autor de la receta de pizza del local.

"Fue Oscar Nolasco quien me enseñó por un lado, otro lo aprendí mirando y más con los años", dijo el pizzero.

Si bien el maestro pizzero está a la vista de todos, muchos le tiran bromas, se lo puede saludar, admirar y sin embargo el hombre sigue en lo suyo, concentradísimo en el punto de horneo de cada pizza.

"Yo lo único que hice fue aprender cómo se hace esta pizza, los secretos, los tiempos, las cantidades. Uno siempre pone algo de lo suyo, pero esta es una receta que ya tiene más de 30 años", dijo Elías, quien ya se cansó de ganar premios por la "mejor pizza".

Hace un tiempo se largaron a la aventura de realizar un concurso de la pizza, al estilo de las competencias de las empanadas y de tantas otras comidas regionales que pululan por la provincia. Siempre ganó Maldonado y según sus empleados "ya no hacen los concursos porque siempre ganamos nosotros", dijeron a las carcajadas.

En medio de tantas mujeres, de tantos mozos, de gente que llega y pide rapidez, otros que saludan, los pedidos, las órdenes; en todo ese frenesí de acontecimientos que suceden en cualquiera de las mañanas del local, Elías cuenta: "El queso siempre fue el mismo, tenemos un proveedor de toda la vida. La masa también es casera, la hace Pablo Guaymás en exclusividad para Maldonado, el adobo que le ponemos encima del queso es un secreto escondido tras siete llaves y la salsa es el otro secreto que solo lo conoce mi mujer", dijo el maestro.

Resulta que una noche Elías se fue de jarana al antiguamente denominado "templo" que se llamaba Puerto, una disco que "ardía" por las noches en la Jujuy antes de llegar a la San Martín; local que antes se denominaba el Emperador de la Noche, boliche donde se destacaban las "tarimeras" Andrea Prieto y Angélica Casimiro. Allí conoció Ana Hidalgo.

De esa mujer se enamoró y se casó. Hoy tienen a dos niños: Gastón Alexis y Lucero Nahiara. Y lo mejor de todo es que Elías logró que Ana entre a trabajar también en la misma pizzería. Ella es la que aprendió a hacer la salsa y la que debe conservar ese secreto.

La familia Gómez vive en barrio San Benito. Elías vivió toda su vida en esa barriada del sudeste capitalino.

De lunes a sábado salen a su trabajo juntos.

Lo bueno de trabajar en equipo

Los compañeros definieron que trabajan como una “gran familia”.

Equipo de trabajo de pizzeria Maldonado

La pizzería Maldonado tiene, más que un equipo, una familia que trabaja junta; ese es otro de sus secretos.

Elías Gómez también tiene a su hermana Paola trabajando como moza en el mismo local. Silvia Flores es quien más habla, cuenta, saluda a todo el mundo y ríe a cada momento.

Es un grupo de gente que, evidentemente, trabaja cómodo. Las bromas van y vienen y es casi imposible no ser alcanzado por alguna.

El plantel se complementa con Paulina Ventura y Federico Flores.

Todos saben hacer de todo, "por si alguno se enferma" o no puede ir a trabajar.

Desde la caja, a Silvia no se le pasa nada, da el vuelto, ordena los pedidos, saluda a los que pasan y además atiende a El Tribuno.

"Todos comenzamos desde abajo, limpiando los pisos, lavando copas y luego somos mozos y cocineros. Entonces cuando uno tiene que faltar rápidamente lo cubrimos. Todos sabemos hornear y cocinar del mismo modo", aseguró Silvia moviendo las manos para todos lados.

Porque no solo de pizzas vive Maldonado. Hay unos gigantescos platos con pollos, milanesas, costeletas, locros pulsudos y hasta los más buscados picantes de mondongo.

Es uno de los locales más buscados por los turistas de todos lados y tiene mucha fama entre el mundo artístico y periodístico.

"Acá siempre vienen Los Nocheros, José García y Sergio Galleguillo cuando andan por Salta. Ahora, los que no faltan son los changos de Canal 11 con Montenegro y Kripper a la cabeza", dijeron riendo todos.

El mejor regalo para el Día del Padre

Este domingo es un día muy especial para los maestros de pizzería Maldonado. Tanto Elías como Horacio son papás y todos les desearon para ellos muchas felicidades en su día.

Horacio tiene a sus hijos Gonzalo, Sergio y Guadalupe. Ellos le dieron cuatro nietos que se llaman Joaquín, Mahia, Mateo y Lautaro. “Ellos son todos mi felicidad”, dijo muy emocionado el más viejo de los pizzeros.

Para el caso de Elías, sus hijos Gastón y Lucero son el motor de su vida. “Mi mujer (Ana) y yo nos levantamos todos los días con el pensamiento puesto en ellos, y venimos a trabajar con todas las ganas. Por ellos nos movemos, nos reímos y hacemos todo lo que hacemos. En mi caso en particular, yo solo se ser lustrabotas y pizzero. Yo no me imagino haciendo otra cosa que pizzas y trabajando en gastronomía. Pienso que por esa razón voy a seguir en esto hasta el último día que pueda moverme”, dijo Elías, emocionado.