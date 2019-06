Romina Gaetani asegura que es acosada desde que habló de Darthés

"Soy una mujer más que pasó un mal momento (con Darthés)", había manifestado hace unos días Romina Gaetani en una entrevista. "Se pasó de la raya", puntualizó. Pero recién el año pasado la actriz pudo enfrentarse con el actor.

"Se lo recordé en esta famosa conversación que tuvimos en el camarín (siendo ambos parte de Simona, y en medio de la polémica por la denuncia de Calu), le pedí que se fuera del programa. Y mi pedido fue extensivo con la productora ejecutiva de Pol-Ka, Paula Granica, con quien tenía muy buen diálogo", dijo.

Días después, al termino de un recital de su banda La rayada, Romina Gaetani dialogó con el programa "Implacables" y afirmó que está siendo amenazada en las redes sociales luego contar su experiencia con el actor.

"Cuando yo comencé con "Simona' sabía que había pasado algo con Calu (Rivero) en su momento, pero demasiada información sobre el caso no tenía, me fui interiorizando a medida que la fui escuchando a Calu en cada una de sus entrevistas", comenzó diciendo la actriz. "También escuché a otras mujeres, pero yo me tenía que cuidar. Estaba trabajando para una empresa y no era fácil"", agregó en una nota con Pablo Costas.

"En "Simona' hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero no porque me pusiera una mano encima. Fue a nivel persona, no me gustó, viví situaciones de destrato y maltrato por parte de Juan", reconoció.

"Nunca recibo agresiones, pero desde que hablé de lo que me pasó con Juan, recibo comentarios de todo tipo", relató Gaetani. La actriz no quiso detallar cuál fue la "situación fea" que pasó con su colega en "Soy gitano", pero sí exigió Justicia.

Recordemos que Juan Darthés llegó este sábado a la Argentina, luego de instalarse seis meses en Brasil. Algunas versiones indican que Darthés estaría instalado en un country de la ciudad de Roldán, ubicada a 20 km de Rosario.