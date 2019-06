Pampita deslumbró con un vestido muy osadoe: “Solo a ella le puede quedar bien”

Marcelo Tinelli abrió una nueva semana del Súper Bailando haciendo alusión al histórico corte del suministro de electricidad que afectó a casi todo el país. Luego, presentó a los miembros del jurado y se sorprendió por el osado look que eligió Pampita Ardohain para la gala.

"La dama de negro con un tajo, te digo, amplio. Para vos, Balcarce (el novio de Pampita). Un tajo impresionante que sigue, gigante. ¡Tremendo!", dijo el conductor del ciclo ShowMatch, en tono de chiste.

En esta oportunidad, la modelo lució un vestido negro de la marca Shibinda muy ajustado, con un tajo en uno de los laterales que empezaba en la espalda y seguía hasta el final. En las redes sociales, Pampita se convirtió en trending topic rápidamente durante la emisión del programa de El Trece.

En diálogo con Teleshow, el diseñador de modas César Juricich hizo un análisis del outfit: "Es un vestido muy de los 90, de lycra. Es una mezcla entre leather y glam que solo a ella le puede quedar bien. Mucha gente habló del vestido por lo osado de no llevar ropa interior debajo".

"La imagen de ella sentada detrás del estrado era una cosa y parada era otra. Solo Caro se puede poner ese vestido sentada, porque a cualquiera le saldría un rollito. Como ella es extremadamente delgada no le hace nada. No sé si es lo que más me gusta. Creo que es un vestido digno de un show o de una producción fotográfica, pero no me parece tan ponible para el común de las mujeres", opinó el experto en moda.

Mariano Caprarola, panelista de La jaula de la moda y productor de moda, afirmó: "Ella tiene portación de percha. A ella le queda bien porque lo acompaña con un buen pelo, con el maquillaje y los zapatos justos. El modelo del vestido no me gustó, pero ella tiene la portación de belleza que provoca magia. Cuando uno provoca magia cuando se viste no hay con que darle".

Juricich señaló que el vestido tenía hombreras, que en este momento es tendencia en la sastrería y en la alta costura. Pero, explicó que en este diseño, las hombreras se desplazaban porque le quedaba un poco grande de espalda. "Tendría que haber sido más chico para que la hombrera calzara bien", destacó.

Además, el diseñador aseguró que la lycra es un un recurso que siempre está vigente, porque "se utiliza en gran cantidad de prendas para que sean más confortables, como en los bodies, los jeans y los vestidos elastizados".

"El vestido no me parece elegante ni distinguido. Ahora el show visual fue fabuloso, le quedaba divino. Pero no me parece la mejor elección, no me parece un vestido comercial ni que todas las mujeres se lo puedan comprar. Es solo para ella", agregó César.

Por último, dio un consejo para las mujeres que desean usar un vestido sin ropa interior: "Hay un truco que es infalible, rociar la piel con spray de pelo después apoyar la tela, sino puede rociarse sobre el dedo y pasarlo por el lugar donde va el escote o donde va apoyado el género. Se te pega automáticamente".