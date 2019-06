Maxi Rodrìguez: "Si tengo que ir a la selección, nadie puede decir nada"

El delantero y capitán de Newell's, Maximiliano Rodríguez, advirtió sobre su convocatoria como uno de los tres jugadores mayores al seleccionado argentino Sub 23 que participará de los Panamaricanos en Lima, que “todavía no hay nada confirmado, se tendrá que definir esta semana o la otra"

"Pero si tengo que ir, nadie me puede decir nada. Siempre fui honesto y profesional, si me tengo que quedar en el club lo haré”, agregó.

Acerca de la intención de club del Parque en retenerlo si es citado, Maxi dijo en una conferencia de prensa que “siempre fui muy responsable en mi carrera y nadie me puede decir nada si llego a aceptar esta convocatoria, obvio que los hinchas de Newell's van a querer que me quede acá por el año que nos jugamos”.

En este sentido, una fuente ligada a la comisión directiva del club del Parque Independencia de Rosario confió a Tèlam que "a Maxi no le podemos decir nada".

En la misma sintonía, el ídolo rojinegro se refirió al período en el cual se fue a jugar en Peñarol, en Montevideo: “Estuve un año y medio fuera del club y eso tendría que haber sido más preocupante, no tres partidos. Un jugador se te va un año y medio y no decís nada, pero ahora se te va tres partidos y salís a decir, es raro”.

Al respecto, un vocero vinculado al club reconoció que "hay hinchas que se oponen a que vaya por las redes sociales, pero también hay presión desde adentro".

Rodríguez contó que estar en la preselección "fue una sorpresa, la verdad no me lo esperaba, pero a esta altura de mi carrera tener la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección es algo muy lindo”.