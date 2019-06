Accidentes viales: La mayoría de las víctimas viajaban en moto

La mayoría de los accidentes fatales se producen en moto. En Salta, durante 2018, 97 de 219 muertes estuvieron relacionadas con las motos, es decir, el 44 por ciento. En total, 33 peatones fallecieron en accidentes de tránsito, 38 iban en auto, 11 en bicicleta y 40 en otros tipos de movilidad, como camioneta, vehículos pesados u ómnibus.

"El año pasado las motos no solo pasaron a ser la principal causa de accidentes fatales, sino que aparte crece exponencialmente, en un año aumentó el 5% la cantidad de muertes", comentó Carlos Pérez.

El tema de la moto es muy complejo y sobre todo en el NOA y en el NEA, donde también se suma a la problemática la falta de calidad del transporte público.

"Las ciudades han crecido mucho en la periferia, sin embargo la mayoría de los servicios están siempre en los centros urbanos. No se han desarrollado en la periferia los servicios estatales para que la gente no tenga tanta necesidad de trasladarse de un lado a otro. Ese fenómeno es por la falta de transporte público que sea eficiente, que en el interior no existe. Entonces, la gente se ve obligada a buscar un transporte que no le haga perder mucho el tiempo", expresó el director de la Agencia.

La moto es un recurso accesible, barato y aparte eficiente. Es una forma de ir directamente al lugar donde se quiere ir, pero exige una habilidad especial para manejar. Estos vehículos se caracterizan por tener una alta reacción y velocidad, lo que implica un riesgo si no se toman las precauciones necesarias.

La siniestralidad también creció mucho en las ciudades con respecto a las rutas. "En el interior ya se ven muchos ejemplos de que las motos se utilizan como un transporte familiar, en el que van cuatro o cinco personas arriba. Muchas veces los pasajeros son niños que no tienen ningún elemento de seguridad. Eso es mucha inconsciencia de los padres también. Hay muchos casos de motos que llevan más de dos ocupantes. Estamos muy preocupados", afirmó Carlos Pérez.

De momento, lo que más preocupa al Gobierno nacional es lograr conciencia entre todas aquellas personas que utilizan las motos como su principal forma de movilidad. Buscan que manejen de forma responsable, respetando las normas de tránsito y de seguridad, que utilicen el casco, que entiendan que no pueden viajar más personas que las que tiene capacidad para transportar el vehículo.

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que durante estos últimos años se ha trabajado mucho en infraestructura en lugares donde había más altos índices de siniestralidad en las rutas. Gracias a esa tarea ha bajado mucho el índice de mortalidad en las rutas, sin embargo ha aumentado mucho en las ciudades porque también crece el uso de las motos.