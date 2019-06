El justicialista Uñac va por la reelección en San Juan: en las PASO sacó más del 55%

Tras liderar las PASO con el 55,7%, todo indica que el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, logrará retener los votos y será reelecto hoy dando así una nueva victoria al peronismo unido, el cual se prevé, no demorará en felicitar al mandatario. El oficialismo local se muestra confiado en mantener o aumentar el caudal de las primarias, y es por eso que, ante un resultado que asoma cantado, en la provincia no se vive un clima electoral en las calles, donde los ciudadanos también comparten el pronóstico.

La gran diferencia de votos con el segundo candidato en primarias (el intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego cosechó el 32,1%) dejó poco margen de dudas para este domingo y provocó que desde el 31 de marzo hasta ahora no hubiera grandes actos ni multitudinarios cierres de campaña.

El peronismo sanjuanino asegura que Uñac fue el precursor del Frente Patriótico que compone el PJ y Unidad Ciudadana, debido a que el mandatario local logró aglutinar en enero a los peronistas de la mano del presidente del PJ y tres veces exgobernador José Luis Gioja, sumando a otros 40 espacios peronistas, entre ellos, el Frente Renovador. El propio Gioja se mostró confiado ante este medio por la victoria debido a "la ordenada gestión" de Uñac en la provincia.

A nivel nacional, Uñac llega a esta elección luego de alejarse de Roberto Lavagna y apoyar públicamente a la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que fue una de las definiciones más esperadas a nivel gobernadores, dado que el sanjuanino no se había manifestado públicamente luego de que se hiciera el anuncio el pasado 25 de mayo. “Habrá foto con Alberto después del domingo”, prometen desde la provincia.

La contienda sanjuanina tiene como protagonistas al oficialista “Frente Todos” que integra el PJ junto a otros 14 partidos, y empuja la candidatura del actual gobernador y de Roberto Gattoni, actual ministro de Hacienda, como vice. En la otra esquina del ring se ubica el Frente con Vos, que integran el Partido Producción y Trabajo (Roberto Basualdo), la UCR y el Partido Actuar.

El principal contrincante de Uñac por la gobernación, Marcelo Orrego, es además intendente de Santa Lucía desde 2011. Hijo y nieto de destacados dirigentes del PJ a nivel provincial, el abogado mira más allá del domingo y aspira a posicionarse como principal fuerza de la oposición, consciente de que llevaría tiempo que el electorado se olvide del escándalo que se desató en marzo, cuando se conoció que el senador Roberto Basualdo, junto a quien hizo toda su carrera política, lideraba la nómina de legisladores con más asesores (60). La noticia hizo mella en San Juan y Basualdo tuvo que pedir perdón al tiempo que anunció que bajaría el número a 23 empleados. No obstante, el dato que convulsionó a nivel local fue que entre los contratados por Basualdo figuraba el propio Orrego, su candidata a vice, Susana Laciar, y familiares de ambos.

Como se viene repitiendo con los candidatos del oficialismo, Orrego no compite con el logo de “Cambiemos” sino que el nombre de la alianza macrista es “Con Vos”. Asimismo, el intendente no recibió espaldarazo público de ningún funcionario nacional.

Además de la fórmula de gobernador y vice, San Juan elegirá 19 intendentes departamentales, 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 131 concejales que se reparten en los 19 departamentos de la provincia. Están habilitados para emitir el sufragio 557.166 ciudadanos en 1.662 mesas de 210 escuelas.

Para el acto de cierre de campaña, el gobernador encabezó un acto en la ciudad de Caucete, a 68 kilómetros de la capital, y luego de mostró en 9 de Julio, donde apuntaló a sus candidatos a intendentes. Son dos localidades clave para Uñac, dado que están en manos de la oposición. En el caso de Caucete, las encuestas señalan que Frente Todos está bien posicionado para arrebatarle la intendencia a Julián Gil. En el caso de 9 de Julio, las mediciones indican que seguiría en manos del jefe comunal de Con Vos, Gustavo Nuñez.

También se hicieron mediciones oficiales para analizar la intención de voto sanjuanina en las nacionales, que representan poco más del 1,5% de votos. En este caso, los analistas aseguran que la fórmula Fernández se llevaría el 47% de los votos, y Cambiemos, entre un 16% y un 17%.