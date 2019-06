Pedirán captura internacional para un padre

La madre está desesperada porque no tuvo nunca más contacto con su hija. En enero el padre se la llevó a Paraguay y no volvió.

De la unión entre Guadalupe Salas y Julio Ramón Vallejos Salazar, en Salta, nació una pequeña que actualmente tiene 9 años. El hombre, de profesión ingeniero agrónomo, se volvió a Paraguay, tierra de donde es oriundo, y en enero de este año regresó a la provincia a pasar unos días y solicitó un permiso de viaje para la menor. Con toda la buena fe Salas, madre de la pequeña, firmó el permiso con el compromiso de que la nena volvería el 20 de febrero, cuestión que nunca ocurrió. En medio de la desesperación, el abogado defensor de la madre, Santiago Pedroza, dialogó con El Tribuno acerca de la causa.

Hasta el 19 de febrero todo iba bien, no hubo dificultad de comunicación, los contactos eran diarios. Era el último día en que la nena le contó a su madre que estaba preparando la valija para regresar a Salta. Sin embargo, eso nunca pasó. De manera sistemática y con insistencia, Salas llamó sin poder comunicarse con su hija. Hasta que el 21 de febrero se presentó en la casa donde le habían dicho que estaría su hija, en el paraje San Bernardito a unos 50 kilómetros de Asunción, junto a su hermano y su padre.

"Ahí fue una odisea ver a mi hija, a quien después de mucha insistencia pude verla durante cinco minutos a solas, donde ella me decía que quería volver conmigo. El lugar donde está me dio miedo porque se trata de un bar grande, de frontera, con todos los peligros para una nena", dijo en esa oportunidad Salas.

El abogado Santiago Pedroza, por su parte, afirmó que "hay una gran inacción de la Justicia porque todavía no se pudo lograr que se liberen exhortos y medidas concretas para poder lograr el regreso de la menor. Al contrario, del otro lado le mandaron a la madre una especie de medida cautelar donde supuestamente la menor no puede salir del país vecino", expresó el letrado.

Recalcó que el padre y exmarido de Guadalupe "se la llevó engañada la última vez, porque ya se la había llevado dos veces de vacaciones, pero la última vez ni siquiera le avisó a la madre, entonces ella se dio con la plena desaparición de la menor. A partir de ahí se inician una serie de acciones civiles. Además, ella firmó el permiso entendiendo que iba a volver, pero eso no sucedió, tuvo uno o dos contactos telefónico y después le quitaron todo tipo de contacto con su hija hasta la fecha".

Con respecto a cómo ve esta situación el letrado señaló: "Es una situación grave, sin embargo logramos que se la anote en la asociación de chicos desaparecidos, Missing Children. Pero vamos a comparecer en la Justicia Federal donde vamos a plantear que la menor está secuestrada bajo la calidad de secuestro extorsivo, porque en una comunicación él le plantea de que si quiere que la menor vuelva al país debe cumplir una serie de cuestiones que no podemos revelar ahora. Es por eso que vamos hacia la competencia federal, donde entiendo que habrá una actuación más fuerte y contundente, conjuntamente con el Consulado argentino en Paraguay, para poder recuperar y traer a la menor a la Argentina. Esas acciones se van a desarrollar la semana que viene".

La intervención

El profesional del derecho también agregó que van a pedir la intervención de la Cancillería "para que de esa manera se ubique el paradero y se devuelva a la menor a la madre, que es la que tiene la tenencia y los cuidados personales de la niña. Insisto, a la menor se la ha sustraído ilegalmente, ilícitamente del cuidado de la madre, lo cual es un delito muy grave".

Con respecto del accionar de la Justicia provincial dijo que "se trabó en un punto donde no hay retorno, no avanza, es por eso que vamos a tomar otras medidas, como es la denuncia de secuestro extorsivo para pedir dos medidas, una que regrese la menor y segundo que se ordene la captura nacional e internacional del sujeto, para que de esa manera tengamos acceso a la menor de una forma más rápida, porque él está públicamente expuesto, no está escondido, se ampara en el hecho de estar en otro país, pero no en la clandestinidad".

En definitiva, remarcó que la estrategia es que hay un delito grave, un secuestro extorsivo, hay una menor argentina en el extranjero, y se espera que la Justicia Federal ordene la detención del progenitor para garantizar que la menor aparezca en forma urgente.

"No puedo seguir por este camino sin rumbo que tiene la Justicia provincial, porque no vamos a llegar a ningún lado, es una causa tremenda, la madre está pasando por un sufrimiento espantoso, porque para ella le secuestraron a su hija". El doctor Pedroza explicó en más de una oportunidad el estado de desesperación en el que se encuentra la progenitora al no saber absolutamente nada de su pequeña hija.