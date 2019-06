Argentina, de la mano del "dúo dinámico" made in Avellaneda

Tras las erráticas presentaciones ante Colombia y Paraguay, la gente comenzó a pedir más poder de fuego en el equipo, más allá de las cuestiones de equilibrio que debe resolver el equipo de Lionel Scaloni. Sobre todo por la urgencia y la necesidad imperiosa de ganar y asegurar la clasificación a los cuartos de final.

El estratega del elenco albiceleste hizo caso omiso de ese pedido expreso del pueblo, el de salir a jugar ante los asiáticos con el tridente de ataque en cancha desde el inicio, con Lionel Messi con dos alternativas de sociedades en los últimos metros. Y tanto Lautaro Martínez como Sergio Agüero le demostraron al entrenador que podían jugar juntos y que su inclusión sería un acierto, ya que no desentonaron y cumplieron al marcar los goles clave de la victoria ante el seleccionado catarí, en momentos claves del partido, en el primer y en el segundo tiempo.

El dúo dinámico respondió y dejó un esbozo de tranquilidad, ya que se pedía la presencia en el área de los atacantes, aquellos que alimentan su confianza en base a los goles, más aún ahora que se vienen los mano a mano.

“Huevos en la garganta”

Uno de los que dieron la nota fue el Kun Agüero, quien convirtió ayer su gol número 40 con la camiseta de la Selección argentina, el que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, en un momento en el que tenían “los huevos en la garganta”, dicho por el propio delantero nacido en Quilmes.

“Le di un poco de tranquilidad porque teníamos los huevos en la garganta. El 1-0 es un resultado que a muchos equipos le ha pasado que tienen el balón, llegan miles de veces y en una jugada se te complica todo, por eso fue una tranquilidad inmensa ese gol”, graficó el atacante del Manchester City, quien se convirtió en el tercer goleador histórico de la Selección argentina, algo que no es poco.

En ese sentido, el jugador de 31 años y principal “compinche” del capitán Lionel Messi, valoró estar en ese lugar en la tabla de goleadores históricos de la Selección.

“Cuando uno se ve en la tabla y estoy entre los primeros tres lugares me pone contento, porque han pasado muchos jugadores que han jugado mundiales, Copa América, amistosos y no tienen la cifra que conseguí yo. Estoy muy contento y obviamente agradecido a los que me apoyan y a mis compañeros, que es por ellos que puedo estar ahí”, remarcó el ex-Independiente.

Agüero, con ese arranque a los 36 minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Qatar que definió cruzado, sumó un año más convirtiendo con la camiseta albiceleste: desde 2007 hasta la actualidad siempre lo hizo. Su mejor marca fueron los diez que anotó en 2015.

Es cierto que tuvo varias opciones durante todo el encuentro ante el vigente campeón de Asia, pero estuvo errático y contrariado por sus yerros.

“Ya sabía que iba a patear fuerte abajo y cruzado, lo único que tenía que tratar de hacer era sacar un poco de espacio para patear, que por suerte lo pude hacer”, analizó Agüero sobre la acción.

El goleador del ciclo

Lautaro Martínez, con la conquista que abrió el partido ante Qatar, se convirtió en el máximo goleador de la Selección argentina en la breve era Scaloni. “Muy contento porque conseguimos el resultado y el pase a cuartos. Teníamos que ganar, la idea estaba clara, salimos a presionar y con mucha gente en ataque pudimos abrir el marcador y después trabajarlo hasta que lo liquidó Sergio”, afirmó el delantero del Inter de Italia en declaraciones a la televisación oficial. “Hoy hay que correr todos parejos, todos juntos, hay que darle una mano al equipo, en la predisposición de cada uno se tiene que notar”, explicó.