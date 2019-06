"El nuevo procurador es una luz de justicia para Luján"

En la tarde de ayer Marisa Peñalva aseguró a El Tribuno que soplan nuevos vientos en la Justicia de Salta y que por esa razón viajó desde los Estados Unidos para entrevistarse con el nuevo procurador, Abel Cornejo. La tía de Luján Peñalva, adolescente que apareció sin vida unto a su amiga Yanina Nuesch en un descampado del barrio San Carlos el 14 de julio de 2012, dijo que espera un despertar o renacer de la justicia y que esta se ajuste a derecho, ya que estima que durante siete años tuvieron que investigar y probar lo que en cualquier país del mundo es responsabilidad del Ministerio Público.

"Esa causa se cerró rápidamente bajo la carátula de muerte dudosa o posible suicidio, y fue reabierta tras una incansable lucha personal y de la familia, no solo en el plano legal sino científico. Nuestra tenacidad nos llevó a demostrar que en su momento no se quiso investigar, que se falsearon los informes no solo policiales sino periciales, y sobre todo durante el proceso evitaron investigar líneas que podrían haber acercado la verdad".

Hoy las noticias vuelan en tiempo web y de esa manera a miles de kilómetros de Salta pude observar que las medidas adoptadas en los últimos días por el procurador Abel Cornejo, con respecto al caso de Jimena Salas, "fueron correctas, transparentes y con el sesgo del poder de la justicia".

"Y por eso he venido en busca de la verdad de los hechos y de la paz para Luján y Yanina", dijo. Y agregó: "Hemos subido a la web un nuevo video de algunas partes del expediente y en él se puede escuchar un audio profundo de la confesión o delación de un testigo respecto a lo sucedido hace casi siete años al 911. Esos llamados cuando las jóvenes aún se encontraban desaparecidas nunca fueron investigados a fondo en su momento ni sancionaron siquiera a quienes llamaron para desviar a los investigadores, audios que también están ya desgrabados".

Luego la tía de Luján dijo que, para sorpresa de algunos, "pero no para nosotros, en el juicio oral en contra del condenado por el crimen de Cintia Fernández fue detenida una comisario de la Policía de la Provincia. Esa mujer, Jimena Núñez, fue la encargada en persona de probar en el mismo árbol donde fueron hallados los cuerpos, la recosntrucción de la muerte de Luján y Yanina".

"Ella junto a los peritos y criminólogos del CIF no solo no pudieron probar, sino que falsearon las medidas que estaban rubricadas en el expediente, y todo eso frente a la jueza de transición y la fiscal de la causa. Es decir hicieron lo mismo que en el juicio oral. Pero no hubo sanción. Ante el fracaso de la historia oficial y la improbabilidad científica de poder reconstruir lo que se había escrito y que fundamentó la carátula de doble suicidio no quedaba otro camino que tomar el toro por las astas y cambiar la carátula e investigar por la vida segada de dos jóvenes adolescentes, hoy aún acusadas de causar sus propias muertes".

Marisa sostuvo que "eso es inaceptable", y remarcó que "se van a cumplir siete años y este crimen nunca comenzó a investigarse como tal. Eso no se ajusta a derecho, tampoco es justicia", se quejó amargamente. Luego, recordando las tantas falencias del expediente, la mujer dijo que científicamente en EEUU se probó que esto fue un doble crimen. "En Salta no empezaron aún a investigar este caso aún cómo debiera haberse hecho hace siete años, ese tiempo merece una explicación y la voy a exigir", dijo la tenaz tía de Luján.

Con esa premisa de trabajo, Marisa Peñalva dijo que confía en lograr respuesta del Ministerio Público.

Para terminar, Marisa dijo que subió a la web algunos elementos como para que la gente no se olvide que un crimen no puede quedar impune. "El derecho a la vida es uno de los pilares del Código Penal y de la justicia como poder del Estado, esa letra debe cumplirse, y por eso perseveramos en nuestra lucha", finalizó.

El caso

El 16 de julio de 2012 Yanina Nuesch (16) y Luján Peñalva (19 ), las chicas que eran buscadas desde el día 14, aparecieron colgadas dos días después de una misma soga en un árbol ubicado en un descampado, a unos 300 metros del barrio.

Peñalva padre recordó que "aquella vez, sin conocer el resultado de la autopsia, el gobernador, el ministro de Seguridad, el jefe de Policía y el presidente de la Cámara de Diputados informaron que Yanina y Luján se habían suicidado".