Fernandinho se ganó un lugar

El DT de Brasil, Tite, busca el reemplazante de Casemiro, quien no podrá estar en la cita por cuartos de final de la Copa América, porque debe cumplir una fecha de sanción.

El volante de Real Madrid acumuló cinco tarjetas amarillas, por lo que no podrá estar en el duelo ante Paraguay en cuartos de final.

Fernandinho será el indicado para suplantarlo. El volante se está recuperando de unas molestias en su rodilla derecha, que viene arrastrando desde el encuentro con Venezuela (0-0), pero se entrenó a la par del plantel y se descuenta su presencia en el equipo titular.

Aunque si el volante de Manchester City no llegara al 100%, podría ser sustituido por Allan (Napoli), aunque éste tiene un perfil demasiado ofensivo, lo que podría desequilibrar el medio diseñado por Tite.

El partido por los cuartos será jueves 27 de junio a las 21.30 de Argentina, en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre.

Brasil entrenó ayer en el campo de entrenamiento de Gremio. La práctica tuvo fútbol en espacio reducido con ejercicios de reacción y mucho énfasis en lo físico para empezar a controlar las cargas con las que llegan los jugadores después de los tres partidos de la fase grupos.

La práctica de hoy será cerrada para la prensa y allí se espera que Tite comience a diseñar la estrategia para el partido del jueves.

Everton, la revolución

Everton a sus 23 años nunca imaginó llegar a la selección, mucho menos convertirse en el jugador que reemplazaría a Neymar y que la gente ahora toma como referente para ilusionarse con volver a ganar una Copa América después de 12 años.

Everton representa el potrero del que carecía el equipo de Tite, que apenas tiene 3 jugadores que juegan en el país de los 23 que convocó.

Ante la ausencia de Neymar, Tite tenía la solución en el banco. Everton fue paciente desde su primer llamado a la selección para la fecha FIFA de septiembre en 2018, donde entró 10 minutos frente a EEUU reemplazando a Neymar. Nueve meses después, en la Copa América de Brasil, con un golazo frente a Bolivia entrando desde el banco y luego contra Perú siendo titular y figura, le dejó claro a su técnico que su presencia en la cancha era lo que Brasil necesitaba para recuperar la alegría en el juego con gambetas, un deseo interminable de llegar al arco rival y patear sin miedo a un entorno que lo cobija porque se siente identificado con su forma de jugar, rebelde y atrevida como aquellas históricas selecciones de Brasil.