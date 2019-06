Santos Rueda logró su primera victoria en España

Después de su participación en el Mundial de Coímbra, Portugal, el runner salteño Santos Gabriel Rueda eligió quedarse unos meses en Europa y competir en diferentes carreras. El domingo, este corredor que no se cansa de lograr objetivos, consiguió el primer puesto de su vida al adjudicarse el Riaño Trail Run, en España.

Fueron tres etapas de una de las competencias más exigentes del Viejo Continente y Rueda pudo vencerla de principio a fin.

Nacido en el paraje Candado Grande, en la frontera entre esta provincia y Bolivia, expresó: “Por primera vez hemos ganado la general absoluta de una carrera en Europa. Imaginen cómo estoy”, dijo a través de sus redes sociales y agradeció a la organización “por tres días de buena montaña”.

“Si hace un mes me decían que iba a estar disfrutando una carrera de montaña en España como disfruté Riaño Trail Run, no les iba a creer. A veces los sueños están más cerca de lo que creemos”, contó.

Si hay alguien que sabe sobre conseguir sueños es justamente Santos, quien tuvo que pelearla desde muy abajo. Llegó por primera vez a Aguas Blancas cuando ingresó al secundaria y para él fue llegar a una metrópoli.

En el colegio 5059 descubrió su pasión por las matemáticas. Hombreó bolsas de harina, fue carrero y consiguió cualquier tipo de “changas” que se presentaron para juntar dinero. Su idea era llegar a las Olimpíadas de la materia en Córdoba y no pasó mucho tiempo hasta que consiguió una beca para estudiar en el Instituto Balseiro, en Bariloche, donde años después se recibió de Ingeniero Nuclear.

Meses atrás contó en Radio Salta que su pasión por el trail running surgió justamente mientras cursaba la carrera que lo hizo profesional en la Patagonia.

“Quería sacarme el estrés del estudio y elegí hacer el deporte más económico posible. Para correr solo tenía que tener unas zapatillas, así que comencé y lo transformé en un estilo de vida”.

Poco tiempo pasó para que Rueda se transforme en uno de los mejores runners del país y a principios de este mes corrió nuevamente un Mundial, junto al seleccionado argentino.

En el centro de Portugal, el salteño fue el segundo mejor argentino en el puesto 56, con el dorsal 38 en su remera albiceleste. El catamarqueño Ignacio Rivera fue el mejor runner del país, al llegar 50º.

“Fue un gran día con todo el equipo, corrimos muy bien de menos a más, no nos guardamos nada, pero el nivel europeo sigue siendo muy alto”, sostuvo tras competir en el Mundial.

Si bien es cierto que el nivel de los corredores europeos es superior al de los argentinos, en pocos días, Rueda logró superarlos de punta a punta en el Riaño Trail Run y conseguir el primero de sus logros en el primer mundo.

De hecho ganó la competencia española en 10h14m05s para completar los 90 kilómetros acumulados, escoltado por el francés Martín Gaffuri (10.32.55) y el español Fran Rodríguez Martín (10.38.06).





“Muchos sueños parecen imposibles”

Horas atrás el runner salteño Santos Gabriel Rueda escribió en su página de Facebook: “Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables”, tras ganar por primera vez una carrera en el Viejo Continente.

Santos llegó a Europa a principios de junio y tras el Mundial de Coímbra, en Portugal, recorrió diferentes lugares.

Dejó el centro de ese país para instalarse en el norte, más precisamente en Braga. Y de un norte se fue a otro, pero en España y cerca de Riaño esperó la carrera que logró cumplir su meta.

Espinama, una pequeña población lo hospedó en las horas previas. “Es un pueblo de no más de 100 habitantes y está al pie de las montañas”, comentó.

“Con la tarea cumplida en las montañas de Espinama nos vamos de viaje al pueblo de Riaño en Castilla y León a correr esta metacarrera por etapas”, sostuvo el pasado jueves y desde el viernes hasta el domingo lideró completamente el Riaño Trail Run. “Mi última carrera por etapas fue la ‘4Ref clásica del año 2015’, ojalá mi cuerpito se aguante 3 días seguidos de montaña”, dijo antes de hacer historia.