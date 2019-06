Un avant premiere “de terror” con “Annabelle 3”

El martes pasado la sala 4 del Cinemark se llenó de los valientes socios de Club El Tribuno que participaron previamente para presenciar el avant premiere de “Annabelle 3”. Las amigas Mónica Vecino (69) y Analía Elizondo (43) les cedieron la palabra a los adolescentes que las acompañaron: Juan Agüero (15) y Agustín Causarano (15). “Vi resúmenes de YouTube para entender bien lo que sucede”, admitió Juan. Su amigo Agustín, en cambio, asistió a todos los filmes en torno del “El Conjuro” y estaba expectante por volver a ver en la pantalla grande a la pareja formada por el demoniólogo y la psíquica Ed y Lorraine Warren.

En su primer preestreno estaban Ester Figueroa (62) y su ahijada Rocío Ferril (21). Ester, del barrio Campo Caseros, comentó que recibe el diario los sábados y domingos porque son las ediciones “más gordas y viene El Cartonazo”. Además, que iba dispuesta a sorprenderse porque aunque desconocía las líneas argumentales de la película y su entorno, “no me cierro a nada. Miro todo lo que surja”.

Maximiliano Figueroa (24), quien reside en Santa Ana, dijo que había invitado a su amiga Ana Sol Troncoso (26) “porque es la única que se podría haber animado a acompañarme”. “Yo salí ‘medio chapa’ de ‘El sótano de Ma’ (el anterior avant de Club El Tribuno) y creo que esta me dará más miedo incluso”, se anticipó. Mientras que Ana Sol comentó que ella siempre ve filmes de terror con su mamá, Claudia Gómez (54). “Ella es fan de los Warren y justo le había dicho que no la acompañaría a ver ‘Annabelle 3’, pero acá estoy”, relató Ana, que vive en Don Emilio.

A puro terror

El universo de “El Conjuro” sigue imparable y ahora presenta a los espectadores un nuevo capítulo aterrador. “Annabelle” (2014) nos había mostrado cómo una chica, miembro de un culto satánico, mataba a sus padres para después cortarse la garganta mientras sostenía a la muñeca maldita. Mientras que “Annabelle: la creación” (2017) ofició de precuela de la primera, estableciendo que la muñeca ya estaba encantada antes de ese hecho. Al parecer, esta fue poseída cuando un fabricante de muñecas y su esposa invitaron al espíritu de su hija a meterse dentro del juguete. Pero pronto descubrieron que no sería su hija, sino un demonio, quien la tomaría. Ellos convertirían su casa en un hogar de vacaciones para niñas huérfanas, y una de estas niñas, doce años después, sería la mujer miembro del culto de la primera “Annabelle”, poseída por ese demonio.

Ahora en “Annabelle vuelve a casa” los Warren llevan a la muñeca a un lugar donde ya no puede causar estragos: su sala de artefactos, la colección de objetos demoniacos y que participaron de un exorcismo más grande del mundo y que tiene existencia real. Allí, Annabelle despertará la maldad de la habitación y pondrá su mirada en un nuevo objetivo: la hija de 10 años de los Warren, Judy. Ella junto con su niñera adolescente y una amiga de esta se enfrentarán a la malvada muñeca. Asistir a “Annabelle 3” es similar a ingresar en una casa del terror. Múltiples historias salen disparadas de la caja de Pandora del cuarto de los Warren y el espectador tiene que ir predeterminado a los “jump scare”, porque saltará de su butaca por lo menos en veinte ocasiones.