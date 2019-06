Gustavo Coleoni: “Central Córdoba se sintió cómodo en situaciones de presión”

Por fin, Gustavo “el Sapito” Coleoni pudo festejar un ascenso a Primera División, fue con Central Córdoba de Santiago del Estero. El exentrenador de Juventud y Central Norte consiguió este halago con la puesta a punto de un grupo y de un proceso que los propios dirigentes del ferro santiagueño le confiaron, respetando la continuidad en el trabajo. Coleoni se prestó a un diálogo con el Tribuno y brindó detalles sobre este logro.

Gustavo, ¿tenías un presagio de que se te iba a dar el ascenso a Primera con Central Córdoba?

En realidad, digo que la carrera es de resistencia, no de velocidad. En esta carrera de estar siempre peleando y siempre llegando a la final en casi todos los lugares que tuve. No lo presagiaba con seguridad, pero en algún momento la taba iba a caer para mi lado. No lo tomaba como una obsesión, simplemente sabía que en algún momento iba a llegar por la cantidad de años trabajando, la cantidad de finales jugadas, pero por suerte Dios dijo que me tocaba a mí ahora.

Hasta el momento es el logro más importante como DT.

En realidad, el ascenso a la Superliga es el logro más importante, aunque tuve una definición con penales para ascender con Santamarina de Tandil.

¿Recordás los momentos de amargura en esta profesión que te golpearon?

Un montón de veces. Nosotros los entrenadores tenemos muchas sensaciones de no lograr resultados. Para los técnicos son más las cosas amargas que las dulces. Imposible salir campeón todos los años. Pero bueno, cuando a uno le toca hay que disfrutarlo.

¿Cuál es el método para mantener un equipo con un objetivo?

El objetivo es ir siempre para adelante e ir partido a partido. Nunca uno arma el equipo y dice “listo, con este vamos a ascender”. Para nada. Este equipo estuvo último en el promedio del descenso a principios del torneo y, bueno, porque la Copa Argentina me consumía energía, me consumía lesiones y un montón de cosas. Cuando quedamos eliminados de la Copa Argentina nos enfocamos más en la B Nacional, y de esa forma fuimos sumando de a poco

¿Se hicieron fuerte en el reducido?

Y había dos lugares para dos equipos para ingresar al reducido y ganamos cuatro partidos de visitante, que fueron muy difíciles y eso nos dio la posibilidad de creer más en nosotros.

¿El autoestima fue una aspecto?

El equipo se notó una vez que entró al reducido, ya estaba con la autoestima alta sabiendo cómo jugar de visitante y fue un aspecto que nos favoreció bastante y nos dio mucho.

Además de armar un buen grupo de trabajo, ¿qué otros factores contribuyeron para este logro?

Nosotros no jugamos ningún partido en el que el empate era lo mismo. Hemos estado con mucha presión siempre, porque primero estábamos últimos con el tema del promedio del descenso y resulta que Mitre, que es nuestro clásico rival, estaba casi peleando la punta. Entonces con mucha presión siempre. Tratando de ganar, a veces no podíamos; cuando el equipo comenzó a ganar y sumar y vimos que podíamos ingresar al reducido, ganamos de visitante en Santamarina, ganamos de visitante frente a Temperley, y la fortaleza nuestra fue esa, que el equipo se sentía cómodo en situaciones de presión. Y eso nos hizo fuertes porque eliminamos a los tres rivales ganando de visitante, creo que ahí estuvo la clave: hacer un equipo sufrido, un equipo fuerte. Llegamos al reducido con una autoestima alta.

¿Hay un especie de revancha en todo esto por lo que te ocurrió en tu etapa de entrenador?

La palabra revancha no existe, ni la tomo como una posibilidad. Y que la generé porque Dios me puso la posibilidad de pelear otro ascenso, de ir a definir por penales. Una vez no me tocó y ahora sí. Lo tomo como una posibilidad que supimos aprovechar más que todo.

En un nota que te hicieron en un medio nacional mencionaron que te separaste de tu señora. ¿Cómo manejaste esta situación?

No, eso es una cuestión personal que la manejé muy bien porque tengo una relación con Rosana muy buena, prácticamente no se resintió para nada. Así que fue un tema que no me influyó para nada.

¿Cómo está la relación con tus hijos?

Tenemos una relación de hermanos con los dos y ellos disfrutaron mucho este momento. Estuvieron conmigo. Feliz porque después de tanta lucha, de tantas cosas que se perdieron, de tantas cosas que me perdí de vivir con ellos, esto es un bálsamo y un pequeño premio que me da la vida. El tiempo que no pude disfrutar con ellos no vuelve más. Pero sí esto que la vida y el fútbol que me regala es lo que nos fortalece para tanta distancia. Veo que esto es un momento muy lindo y que lo pudimos disfrutar los tres.