Juventud y Gimnasia buscan la permanencia en el Federal A

La dura sanción que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le aplicó a San Jorge de Tucumán, el descenso de categoría y que en la temporada venidera debe jugar el torneo Federal Regional Amateur, encendió el interés de los clubes salteños Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, que sufrieron, en carne propia, el duro revés de jugar también el próximo año en la cuarta categoría del fútbol argentino.

El castigo para el expreso tucumano marcó un antes y un después porque la interpretación, tanto de los dirigentes del santo como del albo, abre la posibilidad de que haya alguna reconsideración para cubrir la vacante en el torneo Federal A.

Y en este sentido, vale recabar datos precisos, consultando a dirigentes que estén empapados en el tema, como es el caso del presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán. En un diálogo con El Tribuno, explicó: “No hay ninguna vacante. La última información que yo tengo es que el próximo Torneo Federal A se va a dividir en 2, cada zona tendrá 15 equipos. Esa es la decisión, porque hubo una interpretación antes del fallo, pero después del fallo, no lo sé. Nosotros vamos a recibir las notas de los clubes, si las llegaran a presentar, y las vamos a enviar, como corresponde, a la AFA y lo vamos a seguir al tema. Pero ya entramos en decisión política”,

Luego, Chibán agrego: “Hasta hoy no hay absolutamente nada. Hasta ahora todas fueron conjeturas periodísticas. Acabo de cortar con el Consejo Federal y, obviamente, con el tema de la Selección argentina, las máximas autoridades no se encuentran, pero no hay nada absolutamente diferente”.

Mientras, el vicepresidente de Gimnasia y Tiro, Juan Carlos Ibire, dejó estos conceptos: “Estamos analizando si hacemos una presentación. La estuvimos charlando hoy (por ayer). La estuvimos evaluando con el presidente del club (Marcelo Mentesana)”.

El directivo aclaró: “En este caso no sería una invitación, sería preparar una presentación, con argumentos sólidos y es eso lo que hay que estudiar bien. Y elevarla al Consejo Federal, teniendo en cuenta que hay un club sancionado y que sería un equipo menos. En la teoría se entiende que descendieron 8, y uno por una cuestión disciplinaria, sería 9. Entonces nosotros evaluamos hacer un pedido que si pudiese existir la posibilidad de que siga en competencia la misma cantidad de equipos”.

Por su parte, Gustavo Klix, titular del santo, señaló: “Lo que marca el reglamento durante la temporada regular son 8 los descendidos. Al haberse producido esta modificación del descenso de San Jorge de Tucumán, serían 9 los descensos que quedarían. Ese cupo o ese lugar tiene que ser ocupado por un equipo porque sino habría que cambiar la forma de disputa del Federal A, que para eso hay que llamar a una asamblea, tienen que presentarse y hay que tener en cuenta el estatuto del torneo”.

Klix amplió: “¿Y en qué me baso? Juventud como último descendido. Cuando nosotros fuimos al sorteo del triangular final del Federal A, le habían otorgado ante la igualdad de puntos la ventaja deportiva, por lo que había transcurrido durante el año, a San Martín de Formosa. Terminamos los tres equipos con la misma cantidad de puntos, por eso la permanencia le correspondió a San Martín de Formosa. El descendido numero 7 fue Gimnasia y Tiro y el último descendido, el que le seguía a San Martín de Formosa, fue Juventud”.