Gustavo Klix: “Juventud se vio involucrado en hechos ajenos”

Durante los últimos días aparecieron fuertes rumores sobre un quiebre en la relación Juventud Antoniana y Liga Salteña de Fútbol. Eso sí, desde la semana pasada las reuniones fueron una constante, interviniendo el presidente de la Liga, Sergio Chibán, por un lado, y el titular Gustavo Klix, en representación del club de la Lerma, hasta llegar a un punto donde ambos ayer ofrecieron una conferencia para poner en conocimiento de todos la situación planteada.

El Tribuno habló con Gustavo Klix. “Considero, como de un primer momento, que acá Juventud se vio involucrado en hechos que son absolutamente ajenos a la institución. Pero que obviamente nos marcaban de alguna manera por estar o ser uno de los protagonistas, un expresidente y socio vitalicio de Juventud Antoniana, con quien hasta tengo un cariño especial, una amistad. Pero reitero siempre, yo acá tengo que velar por lo que considero lo mejor para el club”, dijo.

El directivo santo agregó: “Había que explicar cuál era la postura de la dirigencia del Centro Juventud Antoniana. De los hechos de público conocimiento que se venían generando, de los cuales dijimos no nos podemos hacer responsables. Ahora, cuando sea Juventud Antoniana el que toma una decisión o elige un camino o algún tipo de acción, sí, me iba a hacer totalmente responsable. Pero en este caso, considero que Juventud lo que menos necesita es seguir sumando problemas. Por lo que nadie va a utilizar o va a actuar en nombre de Juventud Antoniana, mientras esté esta gestión en actividad. Yo, como presidente, voy a velar siempre por no manchar el nombre de Juventud y hacerme cargo de lo que nos corresponde como institución y no de terceros”.

Klix también se refirió a la noticia de una posible desafiliación de Juventud de la Liga. “Considero que no está en el ánimo llegar a situaciones tan extremas porque ahí sí me van a ver actuar en serio. A nivel institucional, correr el riesgo de desafiliación no lo voy a permitir bajo ningún punto”, declaró el dirigente.

Por su parte, Sergio Chibán señaló: “Es para aclarar algunos puntos básicamente vinculados a la relación institucional Liga - Juventud Antoniana. Como es de público conocimiento en la semana que transcurrió, hubo algunas notas que ingresaron a la Liga y otras que fueron desestimadas y hay cartas documento vinculadas a directivos de la Liga Salteña de Fútbol, de una manera maliciosa y mal intencionada, ingrata, injusta. Y que la Liga tomó la decisión de decirle al público de Salta, al futbolero más que todo, que puede estar interesado, que vamos a defender desde el poco tiempo que esté acá o mucho. Por honorabilidad de la gente que está sentada en esta institución desde hace mucho tiempo. Creemos que por unos intereses personales se vieron afectados más públicamente que en realidad la relación Liga- Juventud”.