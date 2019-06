Alumnos encaran un proyecto agrotécnico con pares de Guachipas

Los alumnos de la Escuela Técnica Nikola Tesla, de la ciudad de Gral. Güemes, trabajan en la elaboración de un sistema de riego para la escuela Agrotécnica de Guachipas, que les permita mantener un riego permanente y en forma automatizada, de las especies florales que allí se cultivan.

El proyecto consiste en un sistema de riego por aspersión, controlado en forma electrónica para liberar el agua dependiendo de la especie de plantas y del clima. También se tendrá en cuenta el día y el horario de riego para programar equipos.

Viaje para confraternizar

“Nosotros realizamos una visita a la escuela de Guachipas para interiorizarnos de sus necesidades. Los alumnos nos mostraron su invernadero y lo que en su interior cultivan. De esa forma pudimos informarnos sobre el tipo de sistema de riego que necesitan”, explicó el profesor Maximiliano Giúdice.

El riego debe ser automatizado y que pueda regar en distintos horarios dependiendo de la humedad del suelo, el invernadero cuenta con distintas especies de plantas que necesitan distintas cantidades de agua.

Por eso la idea es dividir todo el terreno en tres espacios o líneas que van a agrupar a los mismos tipos de plantas.



Cada grupo en los que se van a dividir las especies, comparten las mismas necesidades en cuanto a cantidad de agua, al porcentaje de humedad y el grado de temperatura para lograr una buena producción en cada uno de los grupos.

El invernadero cuenta con distintas especies florales, con plantas aromáticas, arbóreas y vegetales y durante la visita a Guachipas los alumnos de la Aerotécnica les hicieron entrega de una tabla con los valores por cada especie.

La Escuela Agrotécnica nos hizo entrega de una tabla con las necesidades de cada especie de planta, esto se debe respetar para que la planta no se seque o no se pudra. Nosotros debemos incorporar todos estos valores en nuestro sistema, para que se pueda chequear en forma constante la humedad del ambiente y realizar las comparaciones correspondientes.

Si el ambiente esta muy húmedo no realizar el riego o soltar menos cantidad de agua, cuando el ambiente muestre una humedad inferior, entonces volver a arrancar.

Relevamiento de datos

Durante la visita los profesores y alumnos observaron el invernadero, tomaron fotos, relevaron algunos datos y ahora ya están trabajando en la realización del sistema de riego como la primera etapa.

La necesidad de automatizar el sistema de riego es porque se trata de una escuela a donde asisten muchos alumnos que no son de Guachipas, eso provoca que en muchas fechas del año no haya nadie, especialmente en épocas de vacaciones, lo que pone en riesgo a las especies más sensibles.

Dentro de esta primera etapa de la construcción del sistema riego, se está trabajando en el presupuesto de los elementos necesarios”.

“La escuela de Guachipas nos provee de todos los insumos, nosotros solamente pondremos la mano de obra. Es un proyecto en el que están trabajando prácticamente todos los alumnos del último año. Debemos trabajar en un diseño del sistema de riego en la parte electrónica para su automatización y, por otro lado, en un nuevo diseño para el invernadero, para que podamos controlar los riegos. De esta última parte se están encargando los alumnos de la Agrotécnica”, finalizó el profesor Giúdice entusiasmado y satisfecho.